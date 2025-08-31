Persecución de camionetas: detienen al conductor que chocó a otro rodado

El incidente vial sucedió en Río Grande. Una camioneta se encontraba estacionada y fue colisionada por otro rodado similar. El autor del incidente vial huyó y fue perseguido por el dueño del rodado afectado. Tras varias cuadras de seguimiento logró detener al móvil.
RÍO GRANDE. – Tras una persecución vehicular, el dueño de una camioneta que se encontraba estacionada y que había sido fue chocada por otro rodado, logró detenerlo a varias cuadras de ocurrido el incidente vial. La persona que huyó y por tener lesiones fue trasladado al hospital.
El incidente vial ocurrió esta madrugada en un sector de la calle Brown al 1700; una Toyota Hilux que se encontraba estacionada resultó colisionada por otra camioneta de la misma marca.
El conductor del rodado afectado persiguió a la camioneta que en ese momento se había dado a la fuga y fue interceptada en la intersección de las calles Islas Malvinas y Almafuerte. Inmediatamente dio aviso a los servicios de emergencia.
Al llegar al lugar los policías identificaron al conductor que huía: Ramón Germán Ortiz (24); el personal de Tránsito Municipal le realizó el test de alcoholemia y arrojó resultado positivo.
Debido a que Ortiz manifestaba dolencias, fue trasladado en ambulancia al hospital para recibir atención médica.
En el informe de prensa de la policía, indican que se presume que el rodado fugado habría colisionado con otros vehículos estacionados en el trayecto.