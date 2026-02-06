Perros asilvestrados causaron una matanza de más de 100 corderos en la Misión Salesiana

El ataque ocurrió en esta semana en campos de la Escuela Agrotécnica ubicada al norte de Río Grande. Además de los animales muertos, se registraron decenas de heridos y severas pérdidas productivas, educativas y sociales.

RÍO GRANDE.– Más de cien corderos muertos, decenas de animales gravemente heridos y cuantiosas pérdidas productivas, educativas y sociales fue el saldo de un ataque perpetrado por perros asilvestrados en un predio de la Escuela Agrotécnica Misión Salesiana, ubicada a unos 14 kilómetros al norte de esta ciudad.

El administrador de la institución, Mauricio Hoyos, explicó en declaraciones al medio Info3Noticias que el recuento de animales aún no ha finalizado. “Hasta el día de ayer llevábamos poco más de cien corderos muertos, pero estimamos que la cifra superará los 120 animales”, señaló.

Según detalló, la presencia de perros fue advertida el lunes por docentes y alumnos que realizaban tareas en el campo. “Cuando se detectan perros uno empieza a estar más atento. Al día siguiente nos encontramos con una gran cantidad de animales muertos, por lo que estimamos que el ataque se produjo durante el fin de semana”, indicó Hoyos, quien sostuvo que la matanza debió haberse extendido durante uno o dos días.

Además, informó que entre 50 y 60 animales resultaron gravemente heridos. “Vamos a intentar recuperarlos, aunque en muchos casos es complicado por la gravedad de las lesiones”, explicó.

El administrador remarcó que los perros no atacaron para alimentarse. “No se los comen, es una matanza sin otro fin. Los matan y nada más”, afirmó. En ese sentido, subrayó que la producción ovina forma parte esencial de la enseñanza agropecuaria de la escuela. “La majada es parte fundamental de las dinámicas educativas. Hace apenas diez días, alumnos y profesores estuvieron trabajando con estos animales durante las tareas de destete”, recordó.

Finalmente, Hoyos destacó la gravedad del hecho y apeló a la responsabilidad social. “Más allá de la pérdida económica, que es muy importante, somos un establecimiento educativo. Llamamos a la población a ser consciente y responsable en la tenencia de sus mascotas, porque esto nos afecta a todos”.