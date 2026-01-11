Perez: “Queremos que el verano se viva en los espacios públicos”

El intendente Martín Perez realizó un balance positivo del primer fin de semana de “Vacaciones en el Parque” propuesta que quedó inaugurada el viernes en el Parque de los 100 Años con la apertura del nuevo Parque Gastronómico, consolidándose como un espacio de encuentro, disfrute en comunidad y acompañamiento a la economía local durante el verano. Los carritos gastronómicos contabilizaron un incremento aproximado del 70% en sus ventas respecto a lo que registran habitualmente.

La iniciativa contó con una importante participación de vecinos y vecinas, familias y grupos de amigos que se acercaron a compartir tardes y noches al aire libre, disfrutando de una variada oferta gastronómica, música, propuestas culturales y recreativas. La jornada inaugural estuvo acompañada por musicalización con DJs y animación en vivo, marcando el inicio de una propuesta pensada para todas las edades.

Durante el fin de semana, se sostuvieron las actividades programadas, incluyendo la presentación de la banda local “Rock & Amigos” fortaleciendo el carácter cultural del evento.

Al respecto, el intendente Martín Perez expresó: «queremos que el verano se viva en los espacios públicos, con encuentro entre vecinos y con oportunidades para el trabajo local. ‘Vacaciones en el Parque’ refleja ese espíritu y la respuesta de la comunidad fue muy positiva”.

“Este parque nació para ser un lugar de encuentro y hoy lo estamos viendo en pleno funcionamiento: familias, vecinos, actividades culturales y emprendedores locales compartiendo el espacio público”, destacó.

Perez sostuvo que «durante estos años trabajamos para recuperar la costa y darle una nueva dinámica a la ciudad. Hoy, con ‘Vacaciones en el Parque’, sumamos una propuesta que combina recreación, cultura y economía local”.

“El Parque de los 100 Años es una obra que transformó la costa y hoy sigue creciendo con nuevas propuestas. ‘Vacaciones en el Parque’ es una forma de fortalecer el encuentro comunitario, la cultura y el trabajo local durante todo el verano”, concluyó.

Por su parte, la directora general de Comercio e Industria, Valeria Sánchez, valoró la respuesta de la comunidad y señaló que el patio gastronómico “está funcionando muy bien desde su inicio, con una gran presencia de familias y vecinos que se apropian del espacio y lo eligen para compartir”.

Remarcó que la propuesta “pone en valor el trabajo de los emprendedores y artistas locales, genera movimiento económico, impulsa el consumo y crea oportunidades, impactando de manera positiva tanto en lo social como en lo económico”. Y en este sentido, resaltó que en términos generales «los carritos gastronómicos presentaron un incremento aproximado del 70% en las ventas respecto a lo que registran habitualmente en sus ubicaciones tradicionales, consolidando al patio gastronómico como un espacio que dinamiza la economía local y fortalece el trabajo que realizan».

Cabe destacar que «Vacaciones en el Parque” funcionará durante los meses de enero y febrero con la participación de 21 carros gastronómicos y cerveceros habilitados. Además, dos fines de semana por mes se desarrollarán propuestas culturales nocturnas y actividades diurnas destinadas especialmente a las infancias.

De esta manera, el Municipio de Río Grande continúa impulsando políticas que promueven el uso de los espacios públicos, fortalecen la economía local y generan propuestas accesibles para que vecinos y vecinas disfruten del verano en comunidad.