Peón Peón, en marcha

El domingo 8 (inscripción, 13:00; 1° ronda, 13:30), el Club Peón Peón organiza –en el Ateneo Tres Banderas, de avenida Belgrano 464) el 1° Torneo de Ajedrez Integración Provincial “Antártida Argentina”. Inscripción: $ 12.000 ($ 8.000 para socios).

RIO GRANDE.- Informes: 2964-477181 (Santiago Marfil). Mañana (16:00 a 20:00), en el Paseo Canto de Viento, el Club de Ajedrez de Río Grande y el Municipio organizan una actividad abierta a todas las edades (sin costo). El CARG venderá el domingo pollo a la parrilla, con ensalada rusa ($ 25.000; alias: Carg.rg), a retirar desde las 13:30, en Elcano 681.