Pensar desde el Sur: Seminario con Rita Segato y Walter Mignolo

La Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (UNTDF), junto con la Escuela Pensar desde el Sur de la UNTREF, presentan un seminario que invita a reflexionar sobre las articulaciones entre violencia, género y racismo desde la perspectiva de la colonialidad del poder.

Las jornadas estarán a cargo de dos referentes internacionales del pensamiento crítico: Rita Segato y Walter Mignolo, quienes compartirán sus aportes en torno a cómo el eurocentrismo y la colonialidad han configurado subjetividades, jerarquías e inequidades en nuestras sociedades contemporáneas.

El encuentro se desarrollará en Ushuaia los días 9 y 10 de marzo, de 17 a 20 horas, y en Río Grande el día 12 de marzo, de 15 a 20 horas. La propuesta tendrá un arancel general de 30.000 pesos, mientras que será gratuita para estudiantes de la UNTDF.

El seminario se ofrecerá en modalidad presencial y virtual, con transmisión en vivo a través del canal de YouTube de la UNTDF, lo que permitirá ampliar la participación de la comunidad académica y social más allá de las fronteras de Tierra del Fuego.