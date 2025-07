Película de ciencia ficción será como si E.T. conoce a Ted

¿Y si E.T. conociera a Ted en una película de ciencia ficción? 🎬 El estudio indie más impredecible lo está haciendo posible

Hay proyectos que desde la primera frase hacen saltar todas las alarmas. Esta es una de esas. Una película de ciencia ficción que mezcla el humor salvaje de Ted con la ternura de E.T. El extraterrestre y no, no es una parodia. Es real, está en desarrollo, y viene de la mano del estudio más impredecible y brillante del cine independiente actual.

Detrás del proyecto está un director del que probablemente no has oído hablar nunca, pero que podría convertirse en la próxima gran revelación de Hollywood. Lo curioso no es solo quién está haciendo la película, sino cómo y por qué esta historia está a punto de convertirse en el nuevo fenómeno extraño que todos vamos a querer ver.

Esta película de ciencia ficción tendrá un goblin, una amistad y muchas risas

El título de la película es The Goblin, y aunque no suene muy llamativo por sí solo, lo que hay detrás es oro puro para los que buscan algo diferente. La trama sigue la línea de esas historias clásicas de «chico conoce criatura extraña», pero con un giro: aquí, el alienígena adorable es un goblin grosero, políticamente incorrecto y, según dicen, traído a la vida con un muñeco práctico al estilo de los 80, así que nada de CGI.

La película de ciencia ficción comenzó como una idea pequeña, casi imposible de realizar. Su creador, David Mikalson, no es precisamente un nombre reconocido. De hecho, ni siquiera terminó la carrera de cine, pero eso no le impidió soñar en grande. Cuando todos le cerraban la puerta, él ya estaba rodando su versión independiente, con cuatro duros y mucho ingenio. Y justo ahí es cuando apareció A24.

A24: el sello que convierte lo raro en oro

Si algo ha dejado claro A24 en la última década es que no le teme a los proyectos arriesgados. Este es el estudio que nos dio Everything Everywhere All at Once, Ex Machina, Hereditary, Lady Bird y Moonlight, entre muchas otras. Cada una de ellas parecía demasiado rara, demasiado pequeña o demasiado distinta… hasta que se convirtieron en clásicos instantáneos.

Con esta película de ciencia ficción, apuestan otra vez por lo impredecible. Una comedia deslenguada y fantástica, al estilo de Seth MacFarlane, pero con la estructura emocional de una película de Spielberg. ¿Y lo mejor? Que la idea central sigue siendo la misma que cautivó a quienes leyeron el guion original: una amistad entre un joven y una criatura que no encaja en el mundo, contada con un humor provocador y sin filtros.

El extraño encanto de los contrastes

Combinar el corazón de E.T. con las bromas salvajes de Ted suena como una locura, pero precisamente ahí está la gracia. La historia no busca quedarse en la comedia absurda, sino que utiliza el humor para hablar de la soledad, la aceptación y lo difícil que es conectar con otros cuando eres “diferente”. Eso sí, lo hace con palabrotas, referencias explícitas y mucho caos.

En un momento donde casi todo parece una franquicia reciclada o una secuela sin alma, A24 vuelve a recordar que hay espacio para las ideas nuevas y atrevidas. Y si algo queda claro es que The Goblin no quiere parecerse a nada que hayas visto últimamente.

Una historia de cine dentro del cine

Otra razón por la que esta película de ciencia ficción está generando tanto interés es su origen. Mikalson escribió el guion sin tener ningún respaldo. Empezó a moverlo entre productores, pero nadie quería arriesgarse… hasta que alguien se atrevió a leerlo de verdad. La historia gustó tanto que empezó a circular por Hollywood como un secreto a voces, una joya escondida que sólo unos pocos conocían.

La idea de rodar la película con un muñeco real, no animación ni CGI, fue parte del gancho. Un homenaje al cine de los 80, con ese toque artesanal que hoy se echa tanto de menos. Aunque no está confirmado si A24 mantendrá esa apuesta con el nuevo presupuesto, muchos esperan que sí. Porque ese pequeño detalle es clave para que The Goblin tenga alma.

¿Quién es David Mikalson y por qué deberías prestarle atención?

Nacido para el cine, pero sin pasar por la vía tradicional. Mikalson no estudió en grandes escuelas ni trabajó con directores famosos. En cambio, hizo cortos independientes, aprendió desde el barro y empezó a construir su carrera a base de intuición y valentía. Lo suyo es cine de guerrilla, con ideas grandes y recursos pequeños.

Lo que está pasando ahora con The Goblin es lo que muchos llaman «el momento Tarantino»: el instante en que alguien desconocido lanza una bomba creativa y cambia las reglas del juego. Puede que Mikalson no lo sepa aún, pero está en el camino de convertirse en la próxima gran voz del cine fantástico.

Lo que viene a continuación

Por ahora, no hay reparto confirmado ni fecha de estreno para la película de ciencia ficción. Todo está en una fase muy temprana. Pero lo que sí hay es una expectación brutal en círculos muy concretos del cine indie y de festivales como SXSW o Sundance. Si A24 sigue el patrón habitual, veremos algo grande a nivel promocional… y una campaña de marketing tan rara como brillante.

También es probable que la película tenga recorrido en plataformas, ya que el tono adulto y la propuesta visual podrían encajar perfectamente con públicos que buscan contenido como Rick y Morty, The Boys o Peacemaker.

¿Por qué todos van a hablar de esta película de ciencia ficción?

Porque en un océano de secuelas, remakes y fórmulas agotadas, aparece una historia nueva, con humor salvaje, ternura oculta y un goblin que podría ser el nuevo ídolo pop de los raros, los solitarios y los que buscan algo diferente. Si A24 cumple lo prometido y deja que Mikalson lleve su visión hasta el final, The Goblin podría ser una de las grandes sorpresas del año.

Y sí, quizás no lo parezca ahora… Pero todos vamos a querer ser amigos del goblin. La fecha de estreno probablemente será a finales de 2026 o principios de 2027.