Pedro Lines será el nuevo director del Indec

Marco Lavagna presentó su renuncia este lunes, generando incertidumbre en el organismo a pocos días de que se den a conocer los primeros datos de inflación bajo la nueva metodología implementada este mes.

BUENOS AIRES (NA).- El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció ayer que Pedro Lines será el nuevo titular del Indec tras la salida de Marco Lavagna.

“Se ha estado trabajando en la nueva metodología del Indec y Marco (Lavagna) tenía como fecha implementarlo ahora. Con el Presidente siempre tuvimos la visión de que había que implementar un cambio una vez que el proceso de desinflación estaba totalmente consolidado”, indicó Caputo.

Pero afirmó que “cambiar” al titular del Indec “en el momento en el que estás haciendo todo el trabajo para que la inflación caiga, porque ya no tenemos déficit fiscal y no hay emisión, inevitablemente la inflación argentina va a converger con la inflación internacional, cuando eso pase, van a decir del otro lado que la inflación cayó no por el trabajo que hicimos sino porque cambiamos el índice”.

Al respecto, afirmó que el Gobierno “mantendrá el índice hasta que el proceso de desinflación esté consolidado”.

Lavagna presentó su renuncia ayer y generó incertidumbre en el organismo a pocos días de que se den a conocer los primeros datos de inflación bajo la nueva metodología, implementada este mes.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la salida del funcionario se produce en un escenario de “ruidos internos” debido al congelamiento de salarios en el instituto, situación que tensó la relación con la planta de trabajadores.

Lavagna, quien había asumido el 30 de diciembre de 2019, gestionó una etapa caracterizada por la continuidad en la normalización de las estadísticas. Pero su salida coincide con un momento técnico crucial: la puesta en marcha del renovado Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Por su parte, Lines es licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires, Master en Economía en el Centro de Estudios Macro-económicos y actualmente cursa una Maestría en Minería de Datos en la Universidad Austral.

Trabaja como director técnico en el INDEC coordinando la elaboración del programa estadístico anual del país. También coordina el desarrollo de normas y procedimientos técnicos relacionados con la planificación, diseño, implementación y evaluación de censos y encuestas, así como indicadores sociales y económicos, entre otras funciones.

Lines comenzó su carrera en Cuentas Nacionales, trabajando en las estimaciones del año base de 1993 de Argentina, donde participó en la recolección, validación y análisis de datos. Más tarde, en esa misma oficina, fue responsable de la consistencia final y el tratamiento matemático de la Matriz de Insumo-Producto 1997.

Estaba a cargo de los estimados de consumo privado e inversión bruta interna fija para Argentina. Entre otras tareas, ha sido responsable de un modelo de simulación macroeconómica que permitió la formulación de un programa financiero a mediano y de desestacionalizar las series económicas.

Durante su carrera, adquirió experiencia en la recopilación, compilación, clasificación y producción de estadísticas de cuentas nacionales, junto con un profundo conocimiento en software estadísticos.