Paulón denunció a Milei por la emergencia en Discapacidad

La denuncia que el diputado de Encuentro Federal Esteban Paulón presentó contra el presidente Javier Milei por demorar la implementación de la ley de emergencia en Discapacidad recayó hoy en el Juzgado Federal 11 que está a cargo de Sebastián Casanello.

BUENOS AIRES (NA).- «Tenemos juez: que se cumpla la ley!”, celebró Paulón desde sus redes sociales, donde compartió la notificación judicial.

Paulón había iniciado una causa contra Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y otros funcionarios por incumplimiento de la ley de emergencia en Discapacidad después de que el Congreso rechazara el veto presidencial.

“Que sea justicia; publiquen la ley ya”, expresó Paulón.