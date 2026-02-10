Patrullero volcó en la Ruta 3 tras esquivar un guanaco: tres policías resultaron ilesos

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 2746, cerca de paso fronterizo San Sebastián. Los tres policías que viajaban en el móvil resultaron ilesos. (Foto: Imagen de video)

RÍO GRANDE.– Un patrull(ro policial protagonizó un vuelco este martes alrededor de las 11:30 horas en un sector de la Ruta Nacional Nº3, a la altura del kilómetro 2746.

Según se informó, el conductor del móvil perdió el control del rodado luego de realizar una maniobra evasiva para evitar colisionar con un guanaco que cruzó la calzada de manera imprevista, lo que provocó el derrape y posterior vuelco.

En el vehículo se trasladaban tres efectivos policiales, quienes no presentaban lesiones visibles. No obstante, fueron derivados de manera preventiva al nosocomio local para una evaluación médica de rutina.