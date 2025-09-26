Deportes

Patricio Coronel entrena en el CeNARD

viernes 26 de septiembre de 2025
Diario El Sureño
Rodolfo “Pucho” Jung, entrenador del seleccionado masculino de handball (Los Gladiadores), oficializó un listado de jugadores proyección que comenzaron a entrenar en el CeNARD a partir de esta semana.

RIO GRANDE.- Se trata de 29 deportistas que en su mayoría se desempeñan en el ámbito local. Y esta decisión tiene el objetivo de ampliar la base de jugadores que en un futuro podrán nutrir la Selección Adulta, detallaron en el sitio oficial de la Confederación Argentina de Handball (http://handballargentina.org/cah/).

Y en ese listado se encuentra un fueguino, el riograndense Patricio Coronel, surgido en Universitario, de la mano del profesor Luciano Obiol, y siendo aún menor se trasladó a Buenos Aires, donde ya se encontraba estudiando –y jugando a esta misma disciplina- su hermano mayor.

El lateral integra el plantel superior de la Sociedad Alemana de Gimnasia de Villa Ballester (SAGVB), una de las entidades emblemáticas del handball argentino.

El listado está conformado por algunos jugadores con experiencia y pasado Gladiador, sumado a jóvenes que vienen de integrar los procesos de Selecciones Juveniles y Juniors que participaron en los Mundiales de sus categorías.

La nómina la componen 4 arqueros, 9 extremos, 8 laterales, 4 centrales y 4 pivot. El único jugador que se desempeña en un club de provincia es el arquero Simón Viera (Once Unidos, Mar del Plata), mientras que del exterior provienen los laterales Martín Moreno (Malo/Italia) y Julián Souto (Portugués/Brasil). Del mismo equipo de Coronel fueron citados el extremo Nicolás Rodríguez y el central Alessandro Marine.

Entretanto, por el Campeonato Clausura 2025 de la Comisión de Handball Tierra del Fuego, este fin de semana solamente jugarán Cuervas del Fin del Mundo-Centro Galicia (mañana, 19:00, en el Sábato), por el pase a la Copa de Oro femenina.

GOLEADORAS

O/Jugadora               Equipo            G         %

1.Estefanía Torres      RM Amarillo  29        29

2.Dévora Altamirano RM Azul         28        34

3.Noelia Cejas            S. Andrade      24        33

4.Lucía López            Universitario  23        19

5.Candela Tauro         Galicia            20        38

GOLEADORES

O/Jugador                 Equipo            G         %

1.Sebastián Cossio     San Martín     30        28

2.Fabián Séspere        Universitario  29        26

3.Juan Soria               San Martín     28        26

4.Luca Heredia           Universitario  19        17

5.Rodrigo De Castelli            RM Amarillo  16        29

Nota: % (porcentaje sobre los goles de su equipo).

POSICIONES * FEMENINO (ZONA A)

P/Equipo        Pt.       J          G         E         P         Gf       Prom.  Gc       Prom.  Df.

1.R.Madrid Amarillo 9          3          3          0          0          101      33,67   65        21,67   +36

2.Cuervas FdM (U)    3          2          1          0          1          57        28,50   50        25,00   +7

3.Centro Galicia (U)  3          2          1          0          1          53        26,50   59        29,50   -6

4.Sergio Andrade       0          3          0          0          3          72        24,00   109      36,33   -37

Nota: Real Madrid Amarillo clasificado a la Copa de Oro (1°/4° puestos); la 2° plaza la definirán Cuervas FdM-Centro Galicia.

POSICIONES * FEMENINO (ZONA B)

P/Equipo        Pt.       J          G         E         P         Gf       Prom.  Gc       Prom.  Df.

1.Universitario           9          3          3          0          0          119      39,67   56        18,67   +63

2.R.Madrid Azul        6          3          2          0          1          81        27,00   87        29,00   -6

3.San Martín              3          3          1          0          2          82        27,33   64        21,33   +18

4.HAF (Ushuaia)        3          2          1          0          1          74        37,00   57        28,50   +17

5.Hay Vida Jesús       0          3          0          0          3          32        10,67   124      41,33   -92

Nota: Universitario clasificado a la Copa de Oro (1°/4° puesto); la segunda plaza se definirá entre HAF y San Martín.

POSICIONES * MASCULINO (ZONA UNICA)

P/Equipo        Pt.       J          G         E         P         Gf       Prom.  Gc       Prom.  Df.

1.San Martín              9          3          3          0          0          106      35,33   85        28,33   +21

2.Universitario           6          3          2          0          1          111      37,00   97        32,33   +14

3.R.Madrid Azul        0          2          0          0          2          60        30,00   67        33,50   -7

4.R.Madrid Amarillo 0          2          0          0          2          55        27,50   83        41,50   -28

