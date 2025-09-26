Patricio Coronel entrena en el CeNARD

Rodolfo “Pucho” Jung, entrenador del seleccionado masculino de handball (Los Gladiadores), oficializó un listado de jugadores proyección que comenzaron a entrenar en el CeNARD a partir de esta semana.

RIO GRANDE.- Se trata de 29 deportistas que en su mayoría se desempeñan en el ámbito local. Y esta decisión tiene el objetivo de ampliar la base de jugadores que en un futuro podrán nutrir la Selección Adulta, detallaron en el sitio oficial de la Confederación Argentina de Handball (http://handballargentina.org/cah/).

Y en ese listado se encuentra un fueguino, el riograndense Patricio Coronel, surgido en Universitario, de la mano del profesor Luciano Obiol, y siendo aún menor se trasladó a Buenos Aires, donde ya se encontraba estudiando –y jugando a esta misma disciplina- su hermano mayor.

El lateral integra el plantel superior de la Sociedad Alemana de Gimnasia de Villa Ballester (SAGVB), una de las entidades emblemáticas del handball argentino.

El listado está conformado por algunos jugadores con experiencia y pasado Gladiador, sumado a jóvenes que vienen de integrar los procesos de Selecciones Juveniles y Juniors que participaron en los Mundiales de sus categorías.

La nómina la componen 4 arqueros, 9 extremos, 8 laterales, 4 centrales y 4 pivot. El único jugador que se desempeña en un club de provincia es el arquero Simón Viera (Once Unidos, Mar del Plata), mientras que del exterior provienen los laterales Martín Moreno (Malo/Italia) y Julián Souto (Portugués/Brasil). Del mismo equipo de Coronel fueron citados el extremo Nicolás Rodríguez y el central Alessandro Marine.

Entretanto, por el Campeonato Clausura 2025 de la Comisión de Handball Tierra del Fuego, este fin de semana solamente jugarán Cuervas del Fin del Mundo-Centro Galicia (mañana, 19:00, en el Sábato), por el pase a la Copa de Oro femenina.

GOLEADORAS

O/Jugadora Equipo G %

1.Estefanía Torres RM Amarillo 29 29

2.Dévora Altamirano RM Azul 28 34

3.Noelia Cejas S. Andrade 24 33

4.Lucía López Universitario 23 19

5.Candela Tauro Galicia 20 38

GOLEADORES

O/Jugador Equipo G %

1.Sebastián Cossio San Martín 30 28

2.Fabián Séspere Universitario 29 26

3.Juan Soria San Martín 28 26

4.Luca Heredia Universitario 19 17

5.Rodrigo De Castelli RM Amarillo 16 29

Nota: % (porcentaje sobre los goles de su equipo).

POSICIONES * FEMENINO (ZONA A)

P/Equipo Pt. J G E P Gf Prom. Gc Prom. Df.

1.R.Madrid Amarillo 9 3 3 0 0 101 33,67 65 21,67 +36

2.Cuervas FdM (U) 3 2 1 0 1 57 28,50 50 25,00 +7

3.Centro Galicia (U) 3 2 1 0 1 53 26,50 59 29,50 -6

4.Sergio Andrade 0 3 0 0 3 72 24,00 109 36,33 -37

Nota: Real Madrid Amarillo clasificado a la Copa de Oro (1°/4° puestos); la 2° plaza la definirán Cuervas FdM-Centro Galicia.

POSICIONES * FEMENINO (ZONA B)

P/Equipo Pt. J G E P Gf Prom. Gc Prom. Df.

1.Universitario 9 3 3 0 0 119 39,67 56 18,67 +63

2.R.Madrid Azul 6 3 2 0 1 81 27,00 87 29,00 -6

3.San Martín 3 3 1 0 2 82 27,33 64 21,33 +18

4.HAF (Ushuaia) 3 2 1 0 1 74 37,00 57 28,50 +17

5.Hay Vida Jesús 0 3 0 0 3 32 10,67 124 41,33 -92

Nota: Universitario clasificado a la Copa de Oro (1°/4° puesto); la segunda plaza se definirá entre HAF y San Martín.

POSICIONES * MASCULINO (ZONA UNICA)

P/Equipo Pt. J G E P Gf Prom. Gc Prom. Df.

1.San Martín 9 3 3 0 0 106 35,33 85 28,33 +21

2.Universitario 6 3 2 0 1 111 37,00 97 32,33 +14

3.R.Madrid Azul 0 2 0 0 2 60 30,00 67 33,50 -7

4.R.Madrid Amarillo 0 2 0 0 2 55 27,50 83 41,50 -28