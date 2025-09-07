Patricia Blanco apuntó contra ATE Ushuaia

En diálogo con Radio Provincia, la vocal por los Pasivos en la Caja de Previsión Social, Patricia Blanco, cuestionó duramente la forma en que se llevan adelante las negociaciones salariales y apuntó contra el secretario general de ATE, Carlos Córdoba.

“La gente se dio cuenta ahora que lo que negocian no sirve, que a los jubilados les llega miseria. Que él se ocupe de hacer su trabajo como secretario general, que yo sé perfectamente cuál es mi trabajo en la Caja de Previsión”, expresó.

La dirigente criticó la modalidad de otorgar sumas fijas y bonos que no impactan en los haberes de los jubilados. “Para que el salario del jubilado esté bien, ellos deberían dejar de negociar bonos mugrientos que al jubilado no le llegan. Tienen que negociar plata al básico. Levanten el piso del salario”, remarcó.

Asimismo, recordó situaciones pasadas: “No te vi en 2013, Carlitos Córdoba, llorando con nosotros cuando entregábamos nuestros muertos porque no cobraban. Se morían porque se infartaban, no cobraban el sueldo. No te vi al lado nuestro”. Y subrayó: “Con los jubilados no se jode. Para hablar de ellos tienen que tener una conducta intachable”.

Blanco también advirtió sobre la demora en el pago de bonos anunciados por el Municipio. “Estamos esperando que la Municipalidad mande la plata. Ahora el gobierno acaba de negociar una suma que no le va a llegar al jubilado. Dan aumentos mínimos al básico, pero sumas fijas que no llegan. Seguimos hablando de miseria”, afirmó.

Finalmente, cuestionó los anuncios políticos y pidió respeto hacia los pasivos. “La gente está harta de esta clase política porque sabe cómo los usan y cómo les mienten. Los jubilados no estamos para eso, estamos para descansar y disfrutar de la vida. Mis límites son los jubilados, a ellos me debo y a nadie más”, concluyó.