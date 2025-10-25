Patagonia Fantástica se promociona en Córdoba

Puerto Madryn, El Calafate y Ushuaia lanzan la campaña “Patagonia Fantástica” en Córdoba. Promocionan sus vuelos directos y la oferta de naturaleza y aventura.

Puerto Madryn se consolida como motor de la promoción patagónica en el centro del país al participar, junto a Ushuaia y El Calafate, en el 64° Workshop y Mercado de Viajes de la Asociación Cordobesa de Agentes de Viajes (ACAV), que tendrá lugar en el Centro de Convenciones Córdoba.

La presentación conjunta bajo el sello “Patagonia Fantástica” busca fortalecer el corredor aéreo que une a estos tres destinos emblemáticos del sur argentino y poner en valor su oferta turística de naturaleza, aventura y verano.

En este marco, Puerto Madryn encabeza la estrategia de promoción enfocada en la conectividad aérea directa que une Córdoba con la costa patagónica, operada por Aerolíneas Argentinas desde octubre hasta fines de marzo o principios de abril.

“Patagonia Fantástica” contará con un espacio destacado dentro del evento: el Stand N°1 de la “Sala de Embarque”, el primer punto visible al ingresar al predio. Desde allí, los representantes de los tres destinos presentarán las ventajas del corredor aéreo y las experiencias que permiten recorrer la Patagonia de manera integral, sin necesidad de pasar por Buenos Aires.

La delegación madrynense estará integrada por prestadores turísticos y agencias locales de referencia como Cuyuncó, Huinca Travel, Flamenco Tour y Animal Travel, quienes presentarán el portfolio completo de experiencias en la Península Valdés, incluyendo avistajes de fauna marina, actividades náuticas, buceo, snorkelling con lobos marinos y propuestas de naturaleza y aventura.

La participación de Puerto Madryn se desarrollará a lo largo de dos jornadas. El jueves 31 de octubre se llevará a cabo el 64° Workshop ACAV, de 12 a 20 horas, una instancia destinada exclusivamente a profesionales del turismo, operadores y agentes de viajes.

En tanto, el viernes 1 de noviembre se realizará el Mercado de Viajes, de 13 a 21 horas, un espacio abierto al público general donde los visitantes podrán conocer de primera mano las propuestas turísticas de la región y planificar sus próximas vacaciones en la Patagonia.