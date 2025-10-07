Paso San Sebastián: incautaron 11 kg de cocaína y 200 pastillas de metadona

Personal de Aduana localizó esta mañana en el Paso fronterizo varios kilos de droga ilegal. En este caso actúa el Juzgado Federal.

RÍO GRANDE. – Hoy a la mañana se realizó un procedimiento federal en el Paso fronterizo San Sebastián, ubicado a unos 79 km de esta ciudad, donde personal de la Aduana y en un medio de transporte de cargas, detectó un cargamento, que, tras pruebas de campo reactivas, arrojaron resultados positivos: 11 kg de cocaína y 200 pastillas de metadona.

En este caso intervino la Sede Fiscal Descentralizada de esta ciudad, a cargo del doctor Marcelo Rapaport, quien encabezó el procedimiento dictando las medidas de rigor.