Paso estratégico para seguir consolidando el polo pesquero y acuícola de Almanza

“El desarrollo acuícola es una oportunidad real para crecer con cuidado ambiental, reglas claras y más empleo”, dijo el Gobernador, tras la firma del convenio con el CEO de Newsan, Luis Galli.

USHUAIA.- El gobernador Gustavo Melella, junto a Luis Galli, presidente y CEO del Grupo NewSan, firmaron un acuerdo de cooperación mutua para dotar de más infraestructura al cultivo de mejillones en Almanza.

El convenio contempla la construcción de un muelle modular flotante y de una base de operaciones, que favorece a la producción de mejillones, en el marco de la ampliación de la matriz productiva que viene llevando adelante el gobierno provincial.

El acuerdo con Newsan Food SAU representa un paso estratégico en la consolidación del polo pesquero y acuícola de Puerto Almanza, fortaleciendo la producción, generando infraestructura pública y potenciando el desarrollo local, con reglas claras.

Cabe recordar que a principios del corriente año, se realizó en Ushuaia la primera exportación de 10 toneladas de mejillones de cultivo producto góndola valuada en 45 millones de pesos, concretada por la empresa Pesantar-Newsan Food.

El gobernador Gustavo Melella expresó que “necesitamos generar más puestos de trabajo, sobre todo con la Ley si se aprobara en la Legislatura, para la zona norte y centro de la provincia, hoy castigadas por las medidas económicas nacionales”.

El Mandatario provincial indicó que “cuando se habla del desarrollo de la acuicultura en la provincia, tiene que ver con esto, con un plan integral, que tiene en cuenta las medidas ambientales, y sobre todo tiene en cuenta la posibilidad de generar más puestos de trabajo”.

Melella advirtió que “nadie va a hacer locuras, nadie va a hacer cuestiones que vayan en contra del ambiente, hay que tener todos los controles, internos y externos, pero hay que avanzar, porque la acuicultura en el mundo avanza, y genera muchísimos puestos de trabajo y muchísimos recursos, no puede ser que, por algunas campañas muy livianas desde lo conceptual, que suenan lindo, se frene”.

Mientras que el CEO de Newsan Luis Galli detalló que “estamos preparando la infraestructura, para poder absorber semejante volumen de exportación de mejillones que vamos a hacer la próxima temporada”.

Galli dijo que “tenemos 100 líneas de producción y cada una puede sacar 60 toneladas, cuando estén las 100 líneas totalmente en explotación creemos que van a ser 6000 toneladas por año”.