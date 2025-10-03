Paseo “Hecho con el Corazón” suma la propuesta de la empresa “Blanco Nieve” en Tolhuin

Este fin de semana, vecinos y visitantes podrán disfrutar de una nueva edición del Paseo “Hecho con el Corazón”, el espacio cultural y de emprendedores locales que ya se convirtió en un clásico de la ciudad.

La cita será en el edificio de Turismo y Producción, ubicado en Santiago Rupatini 51, donde artesanos, productores y emprendedores presentarán sus trabajos.

El paseo reúne propuestas variadas: desde artesanías en madera, cerámica, tejidos, arte y diseño, hasta cosmética natural y productos gastronómicos elaborados de manera casera, como dulces y panificados. La iniciativa busca dar visibilidad a la producción local y crear un punto de encuentro donde vecinos y turistas puedan descubrir el talento y la creatividad de la comunidad tolhuinense.

En esta edición habrá además una novedad: la empresa Blanco Nieve estará presente con la venta directa de fábrica de sábanas en todas las medidas. Cabe aclarar que, en este caso, los pagos podrán realizarse únicamente en efectivo o mediante transferencia bancaria.

Desde el Municipio remarcaron que el Paseo “Hecho con el Corazón” es más que una feria: representa un espacio de identidad y pertenencia, donde se fortalece el trabajo de emprendedores y se fomenta el consumo local. Una invitación abierta tanto para quienes residen en Tolhuin como para quienes llegan de visita a la ciudad del Corazón de la Isla.