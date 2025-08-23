Paseo “Hecho con el Corazón”, horario especial este fin de semana en Tolhuin

El Municipio de Tolhuin a través de la Dirección de Desarrollo Productivo invita a vecinos, vecinas y visitantes a disfrutar de una nueva edición del tradicional Paseo “Hecho con el Corazón”, un espacio que cada fin de semana reúne a emprendedores y emprendedoras locales para compartir sus creaciones únicas.

En esta oportunidad, el Paseo contará con un horario especial para que más familias puedan acercarse y conocer la amplia variedad de propuestas que se ofrecen, todas elaboradas a mano y con dedicación.

Sábado 23 de agosto de 15:00 a 19:00 hs y domingo 24 de agosto de 15:00 a 18:30 hs en el Edificio de Turismo y Producción, Rupatini 51.

La feria representa una oportunidad para apoyar el talento local y, al mismo tiempo, disfrutar de una tarde distinta en un ambiente comunitario. Los emprendedores del Paseo ofrecen productos que reflejan la creatividad, la identidad y el esfuerzo de quienes los elaboran, convirtiéndose en una alternativa ideal para quienes buscan artículos originales y con valor agregado.

Desde el Municipio destacaron la importancia de continuar acompañando a los productores y productoras locales, consolidando este espacio que ya forma parte de la identidad de Tolhuin.