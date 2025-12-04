Parte la delegación

Tras la presentación y entrega de indumentaria efectuada en la víspera en el Anexo del Microestadio Provincial de esta ciudad, en la Casa del Deporte de Tolhuin y en el Salón del IPRA de Ushuaia, hoy saldrán rumbo a La Pampa los deportistas fueguinos que competirán en los 32° Juegos Deportivos Binacionales de la Araucanía, que reunirán allí a las delegaciones de las seis provincias patagónicas de Argentina y de las siete regiones australes de Chile.
RIO GRANDE.- Los cuatro colectivos saldrán desde Ushuaia a las 7:00, y aproximadamente a las 10:30 desde Río Grande, teniendo previsto arribar pasado el mediodía del sábado a Santa Rosa y las demás subsedes.
A excepción de la natación, que se realizará a partir del lunes 8, en Miguel Riglos, las demás disciplinas comenzarán sus actividades el domingo 7. Ambas ramas del atletismo y del judo, junto a los varones de fútbol y básquetbol competirán en la mencionada capital provincial. El fútbol femenino irá a General Pico, mientras que las mujeres del básquetbol se concentrarán en General Acha. Por último, el voleibol se jugará en Eduardo Castex (varones), Ataliva Roca y Quehue (mujeres).