Parque Industrial: dos vehículos chocaron en la calle Islas Malvinas

El siniestro vial ocurrió hoy a la mañana en Río Grande. Los conductores de ambos rodados fueron trasladados al hospital.

RÍO GRANDE. – Esta mañana dos vehículos protagonizaron una colisión sobre la calle Islas Malvinas al 2600, ubicado en el sector del Parque Industrial de esta ciudad. Los conductores de ambos rodados fueron trasladados al hospital.

Se trató de un Kia Picanto, que era conducido por un hombre de 81 años y un Renault Sandero, manejado por una mujer de 42. A raíz de la colisión, se solicitó la presencia de una ambulancia la cual trasladó preventivamente a ambos conductores al hospital local para una mejor atención médica.

Posteriormente ambas personas fueron dados de alta al presentar lesiones de carácter leve. Personal de Tránsito Municipal efectuó el test de alcoholemia y arrojó resultados negativos en ambos casos.