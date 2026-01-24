Parodi cuestionó la intervención del puerto y alertó por la soberanía provincial

El presidente del Centro de Ex Combatientes de Malvinas de Ushuaia, Juan Carlos Parodi, manifestó una fuerte crítica a la intervención del puerto de Ushuaia dispuesta por el Gobierno nacional, a la que calificó como una decisión “prepotente” y con consecuencias directas sobre la autonomía de la provincia y la soberanía nacional.

Parodi expresó su “profunda preocupación” por la medida y advirtió que, más allá de los argumentos administrativos que puedan invocarse, el contexto en el que se tomó la decisión resulta alarmante. “Es un tema preocupante. Estas cosas se hacen entre gallos y medianoche, nunca se sabe el por qué. Desde el punto de vista geopolítico, es para ponerse en alerta”, sostuvo.

El referente de los excombatientes vinculó la intervención con recientes movimientos a nivel internacional y con declaraciones del presidente Javier Milei sobre la posible instalación de una base naval integrada en el Canal Beagle. En ese sentido, advirtió: “De esa base se está hablando hace 40 años. Si eso pasa y el Congreso no interviene, estamos en otro problema mucho más grave. El Presidente no es dueño del país, no puede hacer lo que se le da la gana. A partir de hoy, parecería que Estados Unidos tiene asiento libre en cualquier parte del territorio nacional”.

Desde una mirada histórica y soberana, Parodi cuestionó la coherencia del accionar del Estado nacional: “Si no nos respetamos nosotros, nuestras propias leyes, nuestra autonomía, entonces decimos una cosa y hacemos otra. ¿Qué argumento tenemos para pelear por Malvinas?”.

También se refirió a la posibilidad de que, bajo la órbita nacional, se habilite el ingreso de buques británicos al puerto, algo que la provincia ha rechazado en el pasado. “Nosotros vamos a mantener la misma postura, con el gobierno nacional acá o no. Defender la soberanía y tratar de hacerle la vida imposible, lo más que se pueda, al inglés”, afirmó.

Finalmente, el dirigente hizo un llamado a la reacción institucional y política: “Esto debería generar una reacción de todos los gobernadores y, sobre todo, del Congreso Nacional. Para eso estamos en un sistema republicano. Nuestros representantes deben ponerle freno al Ejecutivo. Ningún Presidente puede apropiarse el derecho de tomar estas decisiones como si el país fuera de su propiedad”.