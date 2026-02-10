Paro de transporte: qué gremios paran y qué servicios se verán afectados mañana

Los gremios del transporte realizarán un paro este miércoles 11 de febrero desde las 13 horas en rechazo a la reforma laboral. Subtes, vuelos y actividades portuarias quedarán interrumpidas, mientras que la UTA no se suma pero advierte posibles medidas en el interior.

El paro convocado por la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) comenzará este miércoles a las 13 horas y afectará distintos sectores clave. La Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro confirmó que se sumará a la medida, por lo que el servicio de subtes quedará interrumpido durante la movilización al Congreso. En paralelo, los sindicatos aeronáuticos como Aeronavegantes y APLA anunciaron la suspensión de vuelos, mientras que los gremios marítimos y portuarios, entre ellos SOMU y Obreros Navales, también detendrán sus actividades.

Cada sindicato aplicará la modalidad que considere más adecuada para garantizar la participación en la protesta contra la reforma laboral. Los metrodelegados, por ejemplo, paralizarán el servicio de subterráneos y premetro, mientras que los pilotos nucleados en APLA y los tripulantes de cabina de Aeronavegantes dejarán en tierra a los aviones. En el sector marítimo, el SOMU y los obreros navales frenarán la actividad en puertos y embarcaciones, mientras que los gremios viales también se sumarán con cortes y ceses en áreas estratégicas.

La UTA, que controla el servicio de colectivos, no se pliega a esta medida nacional, aunque advirtió sobre posibles acciones en el interior por demoras en los pagos a choferes. De este modo, el paro impactará principalmente en subtes, aviones y transporte marítimo-portuario.

Gremios que paran y servicios afectados este 11 de febrero

Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP – Metrodelegados): suspensión total del servicio de subtes y premetro a partir de las 21 hasta el cierre.

APLA (Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas): interrupción de vuelos comerciales por la adhesión de los pilotos.

Aeronavegantes: paralización de servicios de tripulantes de cabina, afectando la operación aérea.

SOMU (Sindicato de Obreros Marítimos Unidos): cese de actividades en el transporte marítimo y portuario.

Obreros Navales: detención de tareas en astilleros y embarcaciones.

Viales: interrupciones en áreas de transporte y logística terrestre vinculadas a obras y mantenimiento vial.

Dragado y Balizamiento: paralización de operaciones en canales y puertos, afectando la navegación.

Guincheros: suspensión de actividades en grúas y operaciones portuarias.

La UTA (Unión Tranviarios Automotor), que controla el servicio de colectivos, no se suma al paro nacional, aunque advirtió sobre posibles medidas en el interior por retrasos en los pagos a choferes.

https://www.eldestapeweb.com/sociedad/paro-de-transporte/paro-de-transporte-que-gremios-paran-y-que-servicios-se-veran-afectados-este-11-de-febrero-2026210988