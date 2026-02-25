Paraguay prohíbe importación de productos avícolas argentinos por brote de influenza aviar

El Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) de Paraguay informó, a través de un comunicado oficial, la prohibición temporal de la importación de aves vivas, huevos, carnes, productos y subproductos de origen avícola al país desde la República Argentina, por ocurrencia de un brote de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP) en aves de corral.

ASUNCIÓN (Xinhua/NA).- Según el documento, esta decisión temporal regirá hasta tanto se declare oficialmente la erradicación del brote por parte de la autoridad sanitaria del vecino país y la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA).

De igual forma, la autoridad sanitaria paraguaya dispone la obligatoriedad de notificación a la institución de cualquier sospecha u ocurrencia de ingreso de aves vivas, productos y subproductos de origen avícola al país, provenientes de la Argentina.

El día anterior, el Senacsa declaró alerta sanitaria en el país ante la notificación de casos, por parte del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) argentino, de influenza aviar en aves de corral comerciales en la Provincia de Buenos Aires.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: REDES