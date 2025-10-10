Las cuentas oficiales de Boca en las redes sociales homenajearon al histórico director técnico Miguel Ángel Russo, quien murió el miércoles por la tarde, con un emotivo video: “Para siempre en nuestros corazones”.

BUENOS AIRES (NA).- El video repasa diversos momentos de Russo durante sus tres etapas como director técnico del club (2007, 2020/21 y 2025) y algunas de sus más recordadas frases: “A Boca uno nunca le puede decir que no”, “La gente de Boca marca un después siempre. Una de las claves de Boca es disfrutarlo”, “Respeto mucho a la gente. Donde voy, en algún aeropuerto o en algún avión, siempre hay gente de Boca” y “La Bombonera está, siempre. Y siempre va a estar, esté quien esté”.

El club “Xeneize”, por su parte, destacó: “Miguel, esperamos que sepas que vos también marcaste un después en nosotros. Para siempre en nuestros corazones”.

En su primera etapa como director técnico de Boca, en 2007, Russo conquistó la sexta y, hasta ahora, última Copa Libertadores para el club.

“Miguelo” volvió en el 2020 y con un sprint final impresionante pudo guiar al equipo hacia el título en la Superliga que le ganaron a River en la última fecha, además de la obtención de la Copa de la Liga a fin de año.

Finalmente tuvo una última etapa en Boca, en 2025, donde dirigió hasta que la salud se lo permitió.