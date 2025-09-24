Para Petro, el discurso de Trump en la Asamblea General de la ONU es contrario a la vida y la humanidad

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, criticó el discurso pronunciado por su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, al considerarlo negativo y contrario de los intereses de la humanidad.

BOGOTÁ (Xinhua/NA).- “Puedo yo decir los errores de la política de Trump, frente al narcotráfico, porque lo está impulsando, frente a la crisis climática, porque la va a agudizar, frente a la inmigración, porque va a crear más guerras y en el fondo, frente a una enorme crisis que ya la humanidad vive y que tiene que frenar de inmediato si queremos que nuestros hijos en todos los puntos del planeta vivan”, expresó Petro a medios colombianos.

El mandatario se mostró preocupado por la actitud del presidente Trump, quien en su intervención arremetió contra las políticas de otros países, contra el orden mundial e incluso cuestionó la eficacia de la ONU.

“Ha demostrado en Naciones Unidas esa fuerza negativa que es una fuerza contraria a la vida y una fuerza profundamente ignorante, oscurantista, que nos trata de devolver a los tiempos de (Adolf) Hitler y siguiendo el ejemplo en esos tiempos de Hitler de la humanidad, pues hay que derrotar a Hitler”, advirtió.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: El presidente de Colombia, Gustavo Petro, criticó el discurso pronunciado por Donald Trump, en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Eduardo Muñoz