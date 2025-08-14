Para Mendoza, Luz y Fuerza ya conoce a sus rivales de grupo

El Consejo Federal del Fútbol Argentino dio a conocer el sorteo de zonas y la programación del Primer Torneo Regional Federal Amateur de Futsal AFA, Zona Ascenso, y que clasificará a los dos mejores a la Zona Campeonato del TRFA 2026.

RIO GRANDE.- El conjunto riograndense de Luz y Fuerza, será el único representante fueguino en la competencia, y en los papeles cayó en una zona accesible, nos referimos a la B donde comparte con Huarpes de San Juan, El Porvenir de Formosa y Universidad Nacional de Río Cuarto, Córdoba.

La Zona A, por su parte, tendrá a Juventud Unida de San Martín, Mendoza, Banco Provincia de Mar del Plata y Club Atlético Bariloche 16.

Y por último, en el Grupo C cayeron La Gloria de San Juan, Unión Sionista Argentina de Rosario (USAR), Gran Rey de San Nicolás y El Auténtico de Catamarca.

En principio, el Eléctrico, que tiene tiempo hasta el lunes 18 de presentar la lista de buena fe, la cual aún no la tiene definida el entrenador Leonel Villafañe, sabe que su debut será frente a El Porvenir de Formosa, un equipo con vasta experiencia en Liga Nacional Argentina de Futsal, aunque en este formato jamás pudo con un conjunto fueguino, pero sí lo hizo en el viejo formato cuando en 2014 derrotó en el debut de aquel Nacional a Sportivo de Río Grande y a la postre lo dejó fuera de las semifinales.

El segundo encuentro será frente a Huarpes de San Juan, conjunto que acaba de descender del TRFA 2025 Zona Campeonato; jamás se los había visto tan flojos a los cuyanos, incluso cayeron ante un juvenil elenco de ADEFU que parecía no tener fuerzas para vencerlos, por lo que en los papeles Luz y Fuerza pareciera ser candidato.

Y el cierre de la Zona B será frente a Universidad Nacional de Río Cuarto, conjunto cordobés que no está pasando un buen momento en el actual certamen local, de hecho está cuarto posicionado y tiene poca historia en esta clase de eventos regionales.

TRFA 2025 FEMENINO – ZONA CAMPEONATO

Goleó Escuela Municipal, cayó Camioneros en el debut

Se puso en marcha ayer el Torneo Regional Federal Amateur Femenino de Futsal AFA, la competencia más importante del país que lleva adelante el Consejo Federal del Fútbol Argentino, y el debut de las fueguinas fue dispar; mientras que Escuela Municipal de Ushuaia goleó en el debut del certamen 6 a 0, Camioneros de Río Grande cayó ante las locales de Luna Park por 2 a 1 y quedó obligado a ganar sus próximas dos presentaciones en la Zona B.

Y hoy, arrancando la jornada, desde las 11:00 tendrá a las dos fueguinas frente a frente, una especie de Superclásico por los partidos importantes que vienen jugando de un tiempo a esta parte y que tendrá a las del norte de la Isla con la obligación de ganar para alcanzar a las capitalinas en la tabla de posiciones y esperar el resultado entre Luna Park y Remeros de Rosario, los otros dos conjuntos del Grupo.

La presión para las chicas del Verde es total, no solo por conseguir un resultado positivo, sino sabiendo que en los últimos choques la paridad entre ambas fue total y que en los últimos dos partidos el ganador llegó desde el punto penal.

Las Municipales a primera hora golearon a las rosarinas de Remeros, y si bien el resultado fue amplio, el desarrollo del partido fue complicado, sobre todo en la primera etapa donde las ushuaienses no lograron abrir el marcador, pero bastó que en el complemento entrara la primera pelota pata que luego llegasen uno a uno hasta alcanzar una goleada clave pensando en la clasificación.

A Camioneros le pesó el inicio de las dos etapas, tanto el minuto tres del primer tiempo, como en el minuto tres del segundo, fue sorprendido por Macarena Melgarejo quien anotó los goles de las dueñas de casa.

Pero sobre los 7 minutos y medio de esta segunda parte, Valeria Sánchez arrancando desde atrás y dejando medio equipo rival en el camino estampó un golazo para dejar al equipo a tiro de la igualdad, aunque al Verde le faltó mayor profundidad para alcanzar por lo menos la igualdad y cuando la tuvo, respondió muy bien la arquera contraria. Hoy la historia será otra, pero sabiendo que no pueden dejar más puntos en el camino.

La programación

Miércoles 3 de septiembre – Primera Fecha

11:00 – Zona C USAR Rosario vs. Gran Rey de San Nicolás

13:00 – Zona C La Gloria San Juan vs. El Auténtico de Catamarca

15:00 – Zona B Luz y Fuerza vs. El Porvenir de Formosa

17:00 – Zona B Huarpes de San Juan vs. Universidad de Río IV

19:00 – Acto Inaugural

20:00 – Zona A Banco Provincia vs. Rowing Rosario

22:00 – Zona A Juventud Unida vs. Atlético Bariloche 16

Jueves 4 de septiembre – Segunda fecha

11:30 – Zona C El Auténtico Catamarca vs. Gran Rey de San Nicolás

13:30 – Zona C La Gloria de San Juan vs. USAR de Rosario

15:30 – Zona B Huarpes de San Juan vs. Luz y Fuerza

17:30 – Zona B Universidad de Río IV vs. El Porvenir de Formosa

19:30 – Zona A Atlético Bariloche 16 vs. Rowing de Rosario

21:30 – Zona A Juventud Unida de Mendoza vs. Banco Provincia

Viernes 5 de septiembre – Tercera Fecha

11:30 – Zona C Gran Rey de San Nicolás vs. La Gloria San Juan

13:30 – Zona C USAR Rosario vs. El Auténtico de Catamarca

15:30 – Zona B El Porvenir de Formosa vs. Huarpes de San Juan

17:30 – Zona B Luz y Fuerza vs. Universidad Nacional Río IV

19:30 – Zona A Banco Provincia vs. Atlético Bariloche 16

21:30 – Zona A Rowing de Rosario vs. Juventud Unida de Mendoza

Sábado 6 de septiembre – Semifinales

19:30 – A Segundo Primero vs. Tercer Primero

21:30 – B Mejor Primero vs. Mejor Segundo

Domingo 7 de septiembre – Final

10:30 – 3er. Puesto Perdedor A vs. Perdedor B

12:30 – Gran Final Ganador A vs. Ganador B