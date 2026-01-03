Para analista internacional, la captura de Maduro marca un “quiebre definitivo” para Venezuela

La analista internacional Elisa Trotta calificó como un quiebre definitivo la extracción y captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores por parte del gobierno de los Estados Unidos.

BUENOS AIRES (NA).- Tras una madrugada de bombardeos estratégicos y sobrevuelos en Caracas, el operativo militar abre las puertas para que el presidente electo, Edmundo González Urrutia, asuma el mando y restaure el orden democrático.

Para Trotta, quien monitorea la situación desde Buenos Aires, este evento representa no solo un cambio geopolítico regional, sino la posibilidad concreta del reencuentro para millones de familias exiliadas.

“Me avisaron ni bien comenzaron los bombardeos cerca de las 3 de la mañana aquí hora Argentina, a las 2 de la mañana de Venezuela. Hemos estado monitoreando la situación desde entonces, muy atentos a estas explosiones, bombardeos, sobrevuelos de aviones y finalmente con esta noticia anunciada por el propio presidente Donald Trump de que habían sido atrapados Nicolás Maduro y su esposa”, detalló la especialista en una entrevista con Radio Rivadavia.

Según su análisis, el paso inmediato debe ser la juramentación de González Urrutia para “volver a entrar en la senda democrática y en el camino de la libertad”, tras el resultado electoral de julio de 2024.

A pesar del impacto de la captura, Trotta mantiene la cautela ante la reacción de las cúpulas del régimen que aún permanecen en Caracas. Mencionó que figuras como Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez aparecieron públicamente pidiendo “fe de vida” de Maduro, lo que genera un escenario todavía confuso.

“Yo creería que hay que esperar un poco a que se aclaren las cosas. En Venezuela recién en estos momentos está amaneciendo y creo que también la luz del día va a permitir que se pueda ver cuál es el verdadero escenario”, afirmó.

Trotta, quien reside en la Argentina hace 18 años y no pudo regresar en los últimos ocho, describió el sentimiento de la diáspora: “Hace 26 años que estamos esperando este momento. Una lucha que ha dejado a miles y miles de víctimas, a cientos de presos políticos, a miles de desaparecidos, a millones de personas exiliadas. Ese momento que todos anhelamos, que es el reencuentro de las familias venezolanas, está acá más cerca”.

La analista imagina el día de su regreso aterrizando en Caracas con sus hijos argentinos para que conozcan el país que solo vieron en fotos.

En el ámbito regional, Trotta destacó el contraste de reacciones entre los mandatarios del continente. Mientras agradeció el apoyo del presidente Javier Milei, quien celebró “la libertad en Venezuela”, cuestionó la postura de Gustavo Petro por sus críticas a la intervención estadounidense.

“Esperamos que la región entienda que esto no tiene que ver solo con los venezolanos, sino también con la seguridad de todo el hemisferio”, sostuvo.

Finalmente, para la analista, lo ocurrido esta noche se traduce, para el ciudadano de a pie, en “lágrimas de alegría y de emoción por la posibilidad del reencuentro” definitivo.

