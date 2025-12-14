Papá Noel visitará barrios de la ciudad

El Municipio de Río Grande informa a toda la comunidad que Papá Noel estará visitando distintos barrios y espacios de la ciudad durante el mes de diciembre. De esta manera, las infancias podrán saludarlo, tomarse fotografías y renovar su espíritu navideño.

Con el objetivo de compartir tardes de sorpresas y diversión para todas las familias, el Municipio, a través de la Secretaría de Gestión Ciudadana, recorrerá Centros Comunitarios y espacios municipales junto a Papá Noel, acercando el espíritu festivo a vecinos y vecinas.

La actividad se realizará de 16 a 18 horas, de acuerdo al siguiente cronograma: el lunes 15 de diciembre, Papá Noel estará en el CCM del B° Malvinas Argentinas (Cabo Peña 562); el martes 16, continuará en el CCM del B° Las Aves (Halcón Peregrino 2347); el miércoles 17, visitará el Espacio Joven Zona Sur, ubicado en El Alambrador 204; y el jueves 18, llegará al CCM del B° Perón (Hugo del Carril 27).

Asimismo, el domingo 21, lunes 22 y martes 23 de diciembre, Papá Noel estará presente en el Polideportivo «Carlos Margalot», en el marco del Mercado Navideño, de 15 a 17 horas.

En cada uno de los recorridos, las infancias podrán acercarse, sacarse fotografías con Papá Noel y dejarle su cartita de deseos, compartiendo un momento especial junto a sus familias en vísperas de la Navidad.