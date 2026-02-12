Pam Bondi compareció por el caso Epstein en un audiencia turbulenta

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, compareció este miércoles ante el Comité Judicial de la Cámara, en una sesión turbulenta, marcada por las quejas de los representantes republicanos y demócratas en medio de las repercusiones por el caso que involucra al fallecido financista Jeffrey Epstein.

BUENOS AIRES (NA).- La funcionaria, quien se ensalzó en acaloradas discusiones con los legisladores, quedó en la mira por negarse a pedirle disculpas a una decena de víctimas de abusos sexuales de Epstein, quienes estuvieron en el Capitolio para presenciar la audiencia, y describió a Donald Trump como “el mejor presidente de la historia de Estados Unidos”.

Sin embargo, dijo que lamentaba “profundamente” lo sucedido con esas personas.

Además, Bondi recibió más reproches por las presuntas maniobras que llevó a cabo para trabar la desclasficación de los documentos de ese caso, que actualmente son públicos.

De hecho, el demócrata Ted Lieu le preguntó directamente si el actual presidente Donald Trump, quien tenía vínculos con Esptein, había concurrido a alguna reunión donde había menores de edad, lo que motivó la airada respuesta de Bondi: “Esto es ridículo”, afirmó, sin ocultar su malestar.

“Está mintiendo bajo juramento”, subrayó Lieu, lo que profundizó la discusión, mientras otros representantes republicanos -el mismo partido de Trump-, también se sumaron a las críticas.

Al respecto, Thomas Massie le reprochó a Bondi por haber ocultado la identidad de los posibles cómplices de Epstein, lo que motivó otra fuerte réplica de la fiscal: “Político fracasado…”, expresó, en referencia al congresista republicano.

Finalmente, la demócrata Pramila Jayapal redobló las críticas y afirmó que “Trump convirtió la publicación de los archivos de Epstein en el centro de su campaña porque pensó que le beneficiaría. Luego, usted asumió el cargo y afirmó tener una lista solo para luego decir que no existía”.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: La fiscal general Pam Bondi durante la audiencia. Foto: Captura de pantalla /Telemundo.