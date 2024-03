Los palestinos se preparan para el Ramadán en un ambiente sombrío, con medidas de seguridad reforzadas por la policía israelí y el espectro de la guerra y el hambre en Gaza ensombreciendo el mes sagrado musulmán, normalmente festivo, al estancarse las conversaciones para garantizar un alto el fuego.

JERUSALEN/RAFAH, GAZA (Reuters /NA) Por Sinan Abu Mayzar y Bassam Masoud.- Miles de policías se han desplegado por las estrechas calles de la Ciudad Vieja de Jerusalén, donde se espera a decenas de miles de fieles cada día en el recinto de la mezquita de Al Aqsa, uno de los lugares más sagrados del Islam. La zona, considerada el lugar más sagrado por los judíos, que la conocen como Monte del Templo, es desde hace tiempo un foco de problemas y fue uno de los puntos de partida de la última guerra de 2021 entre Israel y Hamás, el movimiento islamista que controla Gaza.

Aquel conflicto de 10 días ha quedado empequeñecido por la guerra actual, que ya va por su sexto mes. Comenzó el 7 de octubre, cuando miles de combatientes de Hamás irrumpieron en Israel, matando a unas 1.200 personas, según los recuentos israelíes.

La implacable campaña israelí en Gaza ha provocado una creciente alarma en todo el mundo, ya que el creciente riesgo de hambruna amenaza con sumarse a un número de muertos que ha superado los 31.000, según las autoridades sanitarias palestinas.

Tras cierta confusión el mes pasado, cuando el ministro de Seguridad, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, dijo que quería restricciones para los fieles en Al Aqsa, el primer ministro Benjamin Netanyahu dijo que el número de admitidos sería similar al del año pasado.

“Esta es nuestra mezquita y debemos cuidarla”, dijo Azzam Al- Jatib, director general del Waqf de Jerusalén, la fundación religiosa que supervisa Al Aqsa. “Debemos proteger la presencia de musulmanes en esta mezquita, que deben poder entrar en gran número de forma pacífica y segura”.

Dependiendo de las observaciones lunares, el Ramadán comenzará el lunes o el martes de esta semana.

Pero, a diferencia de años anteriores, no se han colocado las decoraciones habituales alrededor de la Ciudad Vieja y se ha observado un tono sombrío similar en las ciudades de toda la Cisjordania ocupada, donde unos 400 palestinos han muerto en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad o con colonos judíos desde el comienzo de la guerra.

“Este año hemos decidido no decorar la Ciudad Vieja de Jerusalén por respeto a la sangre de nuestros hijos, ancianos y mártires”, declaró Ammar Sider, dirigente comunitario de la Ciudad Vieja.

La policía dijo que estaba trabajando para garantizar un Ramadán pacífico y que había tomado medidas adicionales para reprimir lo que describió como información provocativa y distorsionada en las redes sociales y había detenido a 20 personas sospechosas de incitación al terrorismo.

“La Policía de Israel seguirá actuando y permitiendo la observancia de las oraciones del Ramadán de forma segura en el Monte del Templo, al tiempo que mantiene la seguridad y la protección en la zona”, dijo la policía en un comunicado.

Para el resto del mundo musulmán, la vigilancia de Al Aqsa por parte de Israel ha sido durante mucho tiempo uno de los asuntos más enconadamente resentidos y el mes pasado, el líder de Hamás, Ismail Haniyeh, pidió a los palestinos que marcharan a la mezquita al comienzo del Ramadán.

El año pasado, los enfrentamientos que estallaron cuando la policía entró en el recinto de la mezquita suscitaron la condena de la Liga Árabe, así como de Arabia Saudita, país con el que Israel había estado intentando normalizar sus relaciones diplomáticas, ampliando su impulso para estrechar lazos con potencias regionales como Emiratos Árabes Unidos.



Esperanzas de alto el riesgo.

Las esperanzas de un alto el fuego, que habría permitido que el Ramadán transcurriera pacíficamente y posibilitado el regreso de al menos algunos de los 134 rehenes israelíes retenidos en Gaza, parecen haberse visto defraudadas, con las conversaciones en El Cairo aparentemente estancadas.

En las ruinas de Gaza, donde la mitad de sus 2,3 millones de habitantes viven hacinados en la ciudad meridional de Ráfah, muchos de ellos en tiendas de plástico y con una grave escasez de alimentos, el ambiente era sombrío.

“No hemos hecho preparativos para dar la bienvenida al Ramadán porque llevamos cinco meses ayunando”, dijo Maha, madre de cinco hijos, que normalmente habría llenado su casa de adornos y abastecido su frigorífico con provisiones para las celebraciones nocturnas del Iftar, cuando la gente rompe el ayuno.

“No hay comida, sólo tenemos algo de comida enlatada y arroz, la mayoría de los alimentos se venden a precios imaginariamente altos”, dijo a través de una aplicación de chat desde Ráfah, donde se refugia con su familia.

En Cisjordania, donde la violencia ha batido récords desde hace más de dos años y se ha recrudecido desde la guerra de Gaza, también hay mucho en juego, y ciudades tan inestables como Yenín, Tulkarm o Naplusa se preparan para nuevos enfrentamientos.

En Israel, el temor a que los palestinos atropellen o apuñalen a israelíes ha hecho que se intensifiquen los preparativos de seguridad.



Para muchos, no queda más remedio que esperar la paz.

“El Ramadán es un mes bendito a pesar de que este año no es como todos los años, pero somos firmes y pacientes, y recibiremos el mes de Ramadán como siempre, con decoraciones, canciones, con oraciones, ayunando”, dijo Nehad El-Jed, desplazada con su familia en Gaza.

“El próximo Ramadán, deseamos que Gaza vuelva, esperemos que toda la destrucción y el asedio en Gaza cambien, y que todo vuelva en mejores condiciones”.

(Escrito por James Mackenzie; reporte adicional de Nidal Al- Mughrabi en El Cairo, Ammar Awad en Jerusalén, Yosri Aljamal en Hebrón, Mohammed Salem en Gaza, Ali Sawafta en Ramala; Editado en Español por Ricardo Figueroa).