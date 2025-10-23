Pakistán condena las medidas israelíes para anexar partes de Cisjordania

Pakistán condenó enérgicamente hoy el intento de Israel de extender su “supuesta soberanía” sobre partes de la Cisjordania ocupada, calificándolo de flagrante violación del derecho internacional y las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

ISLAMABAD (Xinhua/NA).- En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Pakistán afirmó que la medida, que incluye asentamientos israelíes ilegales mediante un proyecto de ley presentado ante la legislatura israelí, socava los esfuerzos en curso para lograr la paz y la estabilidad en la región.

El ministerio instó a la comunidad internacional a tomar medidas urgentes y decisivas para detener las medidas ilegales y exigir responsabilidades a Israel por las continuas violaciones del derecho internacional.

“Estas medidas provocadoras e ilegales socavan los esfuerzos en curso para lograr la paz y la estabilidad en la región”, señala el comunicado, y añade que Pakistán mantiene su compromiso de trabajar con sus socios regionales e internacionales para defender los derechos del pueblo palestino, incluido su derecho a la autodeterminación.

El vicepresidente estadounidense critica duramente el intento del parlamento israelí de anexionarse Cisjordania

JERUSALEN (Xinhua/NA).- El vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance, criticó duramente hoy la votación del parlamento israelí para anexar Cisjordania, realizada durante su visita al país, calificándola de “maniobra política”.

En declaraciones a la prensa en el Aeropuerto Internacional Ben Gurión, a las afueras de Tel Aviv, antes de su partida, Vance afirmó que le habían dicho que se trataba de una “maniobra política” sin relevancia práctica.

“Si fue una maniobra política, fue una maniobra política muy estúpida, y personalmente me resulta un insulto”, declaró.

Señaló que Israel no anexaría Cisjordania, lo cual seguiría siendo la política de la administración Trump.

Horas antes, el miércoles, el parlamento israelí votó 25 a 24 a favor de un proyecto de ley para aplicar la ley y la administración israelíes a todos los asentamientos en Cisjordania, a los que Israel se refiere como Judea y Samaria.

El proyecto de ley, presentado por el legislador de derecha Avi Maoz, del Partido Noam, se dirige ahora al Comité de Asuntos Exteriores y Defensa de la Knéset para su posterior debate.

El vicepresidente estadounidense comentó que, a pesar de ser “votos simbólicos”, “ciertamente”, en los Estados Unidos, el Gobierno “no está contento con eso”.

