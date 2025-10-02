Países europeos condenan a Israel por interceptar la flotilla con destino a Gaza

Los países europeos instaron el miércoles en Israel a que garantice la seguridad de sus ciudadanos a bordo de los barcos de ayuda humanitaria con destino a Gaza, tras la interceptación de la Flotilla Global Sumud ese mismo día.

ATENAS (Xinhua/NA).- La flotilla, compuesta por unos 50 barcos con más de 500 voluntarios de más de 40 países, tiene como objetivo desafiar el bloqueo naval de Israel y entregar alimentos y ayuda médica a los palestinos.

El Ministerio de Asuntos Exteriores israelí confirmó el miércoles que “detuvo varios barcos de la flotilla”, que el proceso se había desarrollado “de forma segura” y que “los pasajeros están siendo trasladados a un puerto israelí”.

Las autoridades portuguesas confirmaron que tres ciudadanos, entre ellos un miembro del Parlamento, han sido detenidos.

El presidente portugués, Marcelo Rebelo de Sousa, se comprometió a proporcionar “todo el apoyo consular” a través de su embajada en Tel Aviv para garantizar sus derechos y su regreso seguro.

El ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto, expresó su condena “de la manera más enérgica”, ya que también había ciudadanos italianos a bordo.

Añadió que había autorizado la “intervención inmediata” de una unidad de la marina, que se dirige a la zona para posibles operaciones de rescate.

España y Francia también expresaron su preocupación e instalaron a Israel para garantizar la seguridad de sus ciudadanos, su derecho a la protección consular y permitir su rápido regreso.

A última hora del miércoles por la noche, la flotilla denunció la “agresión activa” del ejército israelí en Telegram, señalando que el buque Florida fue “embestido deliberadamente en el mar”, mientras que el Yulara, el Meteque y otros fueron alcanzados por cañones de agua.

Aunque todos los miembros de la tripulación resultaron ilesos, “estos ataques ilegales contra buques humanitarios desarmados constituyen un crimen de guerra”, afirmó la delegación.

Condena de Uruguay

MONTEVIDEO (Xinhua/NA).- El Gobierno de Uruguay manifestó a través de un comunicado de la Cancillería “su seria preocupación” por la interceptación por parte de Israel de “más de 40 buques que forman parte de la Flotilla Global Sumud”.

Condena de Irán

TEHERAN (Xinhua/NA).- El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei, condenó enérgicamente este jueves la interceptación por parte de Israel de buques de ayuda humanitaria internacional y la detención de sus pasajeros.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: Diario digital Conclusión.