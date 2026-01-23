Pago de U$D 5,8 millones del bono de deuda pública

El ministro Alejandro Barrozo destacó que el cumplimiento trimestral y en tiempo y forma de todas las obligaciones “consolida a Tierra del Fuego como un actor confiable y previsible ante los mercados”.

USHUAIA.- El ministro de Economía de la Provincia, Alejandro Barrozo, confirmó que este miércoles 21 de enero se efectuó el pago correspondiente a la cuota número 35 del bono de deuda pública en dólares emitido en 2017, por un monto aproximado de 5 millones 850 mil dólares.

“En un contexto económico y financiero nacional complejo, el Gobierno de la Provincia honra una vez más su palabra y sus compromisos”, declaró el ministro Barrozo. “Este pago, que ya tenemos fondos asegurados para concretar, no es solo un número: es la ratificación de un principio inquebrantable de responsabilidad fiscal y seriedad institucional que nos caracteriza”.

Barrozo destacó que el cumplimiento trimestral y en tiempo y forma de todas las obligaciones, incluso en circunstancias adversas, “consolida a Tierra del Fuego como un actor confiable y previsible ante los mercados, un factor fundamental para generar las condiciones que atraigan inversiones genuinas y promuevan el desarrollo productivo y el empleo en nuestra provincia”.

El bono en cuestión, por un total de 200 millones de dólares, fue originalmente emitido durante el año 2017. No obstante, en 2020, la actual administración logró una exitosa reestructuración que extendió el plazo de vencimiento hasta 2030, aliviando la presión sobre las finanzas públicas y permitiendo un cronograma de pagos ordenado y sostenible.

“La decisión política del gobernador Gustavo Melella ha sido clara: priorizar el equilibrio de las cuentas públicas sin desatender las políticas de crecimiento y bienestar social. Este pago es una muestra más de esa coherencia. Seguimos trabajando para mantener las finanzas ordenadas, cumplir con todos los sectores y sentar las bases de un crecimiento económico sólido y perdurable”, concluyó el titular de la cartera económica.

Con esta operación, la Provincia de Tierra del Fuego mantiene intacto su historial crediticio y refuerza su perfil de deuda, afianzando la política de transparencia y gestión responsable que impulsa el Gobierno provincial.