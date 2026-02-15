Pablo López Silva confirmó que el inicio del ciclo lectivo 2026 será el 24 de febrero

En una entrevista brindada a TVP Noticias, el ministro de Educación de la provincia, Pablo López Silva, confirmó que el ciclo lectivo 2026 comenzará el 24 de febrero y explicó los motivos del adelantamiento. Detalló el nuevo esquema de horas reloj definido en el Consejo Federal, el escenario paritario, las obras de infraestructura y los ejes de la transformación educativa que se profundizarán durante el año.

En primer término, el ministro de la cartera educativa, Pablo López Silva confirmó la fecha de inicio «lo primero que tenemos es que el día 24 de febrero somos una de las únicas provincias que empezamos más temprano el ciclo lectivo perdón”.

Asimismo, explicó que la decisión responde a lineamientos federales «y nosotros pensando un poco y tratando de acercarnos todo lo que más podemos a lo que está establecido o lo que se estableció en el Consejo Federal que es lo que uno viene escuchando de la cantidad de días de clase».

En ese sentido, el minsitro detalló el cambio de criterio acordado «lo que se estableció y quedó aprobado dentro del calendario escolar es dejar de pensar en cantidad de días, sino en cantidad de horas, reloj reales, para que realmente esto se pueda cumplir sobre todo, porque dentro de las jurisdicciones hay diferencias».

Luego precisó la meta fijada «ante esta disparidad lo que se hizo es establecer un mínimo de horas que todas las jurisdicciones debemos alcanzar, que en este caso son 720 horas reloj».

En relación con la situación provincial, destacó «son 720 horas que tenemos que llegar a cumplir. En el caso de nuestra provincia, recordemos que nosotros tenemos, todas las escuelas primarias, sobre todo, tiene la jornada extendida, es decir, que tiene más de las cuatro horas veinte que tenía y tiene cinco horas de trabajo».

Además, proyectó el cumplimiento de la meta «esto va a implicar que nosotros vamos a llegar, si Dios quiere, con 960 horas aproximadamente».

Sobre la negociación salarial, informó «la paritaria nosotros la vamos a tener el jueves 19 en la ciudad de Ushuaia».

A continuación, adelantó el enfoque oficial «la verdad es poder ofrecer al gremio primero mostrar cuál es la realidad que tenemos dentro de la provincia, que esto no escapa en conocimiento de lo que ocurre y a partir de eso ir viendo de qué manera nosotros podemos hacer una oferta que esto vaya en crecimiento a lo largo del año», precisó López Silva.

En cuanto al financiamiento educativo, subrayó «obviamente los gremios, y uno esto lo entiende, de hecho lo hemos hablado en el último encuentro que tuvimos en los últimos días de diciembre con el sindicato y el gobernador. Nosotros entendemos que tenemos que trabajar, que tenemos que poner una mirada fuerte en la recuperación del salario, más otras acciones que hay, digo, no el tema del desendeudamiento, el tema de la vivienda y sobre esto por eso está la propuesta de poder presentar la ley de financiamiento educativo», remarcó.

Respecto al trabajo de verano, explicó «nosotros en el verano hicimos dos cuestiones. Este verano fue para nosotros un año muy especial porque nosotros quisimos proponer la escuela de verano, que se pudo llevar a cabo no solamente en Río Grande, sino en Tolhuin y Ushuaia.”

En materia de infraestructura, señaló «en todos los colegios se ha hecho algo, hay que seguir trabajando. Las escuelas que tienen más años por ahí, el mantenimiento para nosotros es fundamental.”

Por último, sobre la transformación educativa, afirmó: «nosotros este año queremos trabajar como eje fuerte.”

Finalmente, Pablo López Silva puntualizó en el nuevo foco pedagógico «este año queremos ponernos a pensar en el tema de la evaluación, pensando si el sistema de evaluación que nosotros venimos teniendo, si es el que realmente se necesita o debemos empezar a pensar en otro modelo que realmente acompañe esa trayectoria de los estudiantes».

Y ratificó «el 24 estamos iniciando el ciclo lectivo 2026».