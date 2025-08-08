Otro fin de semana sin Clausura para la máxima división

Este sábado 9 de agosto se cumplirá un mes sin que los elencos de Primera A puedan volver a jugar el certamen Clausura, el cual arrancó el 9 de julio pasado y tras esa primera fecha no vieron más acción, algo que no se entiende o bien la pregunta sería, ¿para que arrancó el Clausura si no iba a tener continuidad?
RIO GRANDE.- Lo cierto es que en el medio sí hubo Copa Ciudad de Río Grande y también repechaje para la Súper Liga Provincial, sin embargo parece poco para que elencos como Club Italiano, Arsenal FC, San Francisco, HVJ Futsal o Deportivo Frías entre otros, no hayan tenido juegos.
Lo que también llamó la atención fue la continuidad que se le dio a la Copa Ciudad de Río Grande que se programó durante fines de semana, cuando históricamente este certamen se jugó entre semana y fue de forma paralela al Clausura, dado que siempre comenzó a jugarse con el Apertura finalizado.
Lo que sí habrá será mucha división menor, sobre todo culminada la clasificación a la Súper Liga Provincial la cual comenzaría en nueve días más, a menos que los cotejos entre equipos de la misma ciudad se puedan jugar entre semana para ir adelantando.
También la Primera B tendrá acción en el gimnasio Jorge Muriel, y ellos si comenzarán a jugar la quinta fecha del Clausura, sí a quinta contra la primera de los conjuntos de la máxima divisional; también las damas tendrán acción, y ellas comenzarán la tercera fecha.
Chicas clasificadas
El miércoles por la noche se jugaron los dos cotejos pendientes en la máxima divisional femenina para conocer los nombres de las cuatro escuadras que representarán a Río Grande en la Súper Liga Provincial de Futsal AFA.
ADEFU derrotó a Hay Vida en Jesús por 6 a 1 con una buena actuación de Taty Ruiz, autora de dos tantos, y de esta manera avanzó a la fase más linda, y lo mismo ocurrió con Camioneros quien goleó a San Francisco por 11 a 0 y aquí la destacada fue María Luján Villarroel, autora de cinco conquistas.
Naranjas y Verdes se suman a Metalúrgico y Estrella Austral quien estaban esperando, restando ahora definir los puestos de clasificación, sabiendo que las chicas de la UOM son las clasificadas N° 1, y que ADEFU podría ser el 2, Camioneros el 3 y las de la Margen Sur la 4, aunque esto debe ser definido por el Departamento de Futsal AFA en las próximas horas.
La Programación
Sábado 9 de agosto – Fortaleza Verde
11:00 – 9na. Clas. Los Troncos vs. Estrella Austral
12:00 – 8va. Clas. Luz y Fuerza vs. Escuela Argentina
13:00 – 8va. Clas. Los Troncos vs. Metalúrgico
14:00 – 8va. Clas. Club Italiano vs. Estrella Austral
17:15 – 7ma. Clas. Camioneros vs. Italiano
18:15 – 7ma. Clas. Rosario vs. Estrella Austral
19:15 – 7ma. Clas. Los Troncos vs. Metalúrgico
20:15 – 6ta. Clas. Rosario vs. San Isidro
21:30 – 6ta. Clas. Camioneros vs. ADEFU
Domingo 10 de agosto – Fortaleza Verde
11:30 – 5ta. Feme. HVJ Futsal vs. Metalúrgico
12:45 – 6ta. Clas. Luz y Fuerza vs. Estrella Austral
14:00 – 5ta. Clas. Camioneros vs. HVJ Futsal
15:15 – 5ta. Clas. Luz y Fuerza vs. Estrella Austral
16:30 – 4ta. Clas. Camioneros vs. Defensores del Sur
17:45 – 4ta. Clas. ADEFU vs. Luz y Fuerza
19:00 – 3ra. Clas. San Francisco vs. Los Troncos
20:15 – 4ta. Clas. Rosario vs. Estrella Austral
Domingo 10 de agosto – Centro Deportivo Municipal
16:00 – 9na. Defensores del Sur vs. Dep. Río Grande
17:00 – 9na. Arsenal vs. Los Troncos
18:00 – 9na. Estrella Austral vs. San Isidro
19:00 – 9na. Rosario vs. Luz y Fuerza
20:00 – 9na. Deportivo Frías vs. Metalúrgico
Domingo 10 de agosto – Jorge Muriel
10:00 – 5ta. Feme. Estrella Austral vs. San Isidro
11:10 – 3ra. Feme. Estrella Austral vs. ADEFU
12:30 – 1ra. Feme. Defensores de Malvinas vs. HVJ Futsal
14:00 – 1ra. Feme. San Francisco vs. Metalúrgico
15:30 – Primera B La Bianca vs. Kiricocho
17:00 – Primera B Defensores vs. 18 de Diciembre
18:30 – Primera B Barcelona RG vs. Cerbero
20:00 – Primera B Residentes Jujeños vs. Unión Santiago
Al Provincial
ADEFU 6 – 1 HVJ Futsal
ADEFU: Tatiana Ruiz (2), Ariana Andrade (2), Maricel Rausch y Milagros Machuca.
HVJ Futsal: Romina Donnay.
Arbitros: Diego Marín y Nicolás Garay.
Gimnasio: Jorge Muriel de Chacra IV.
Incidencias: Expulsada Romina Donnay en Hay Vida en Jesús.
Camioneros 11 – 0 San Francisco
Camioneros: María Luján Villarroel (5), Luciana Corregidor (2), Karen Ramírez (2), Magalí García y Lorena Montaña.
Arbitros: Christian Farieri y Lorena Bahamonde.
Gimnasio: Jorge Muriel de Chacra IV.
Incidencias: No se registraron.