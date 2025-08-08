Otro fin de semana sin Clausura para la máxima división

Este sábado 9 de agosto se cumplirá un mes sin que los elencos de Primera A puedan volver a jugar el certamen Clausura, el cual arrancó el 9 de julio pasado y tras esa primera fecha no vieron más acción, algo que no se entiende o bien la pregunta sería, ¿para que arrancó el Clausura si no iba a tener continuidad?

RIO GRANDE.- Lo cierto es que en el medio sí hubo Copa Ciudad de Río Grande y también repechaje para la Súper Liga Provincial, sin embargo parece poco para que elencos como Club Italiano, Arsenal FC, San Francisco, HVJ Futsal o Deportivo Frías entre otros, no hayan tenido juegos.

Lo que también llamó la atención fue la continuidad que se le dio a la Copa Ciudad de Río Grande que se programó durante fines de semana, cuando históricamente este certamen se jugó entre semana y fue de forma paralela al Clausura, dado que siempre comenzó a jugarse con el Apertura finalizado.

Lo que sí habrá será mucha división menor, sobre todo culminada la clasificación a la Súper Liga Provincial la cual comenzaría en nueve días más, a menos que los cotejos entre equipos de la misma ciudad se puedan jugar entre semana para ir adelantando.

También la Primera B tendrá acción en el gimnasio Jorge Muriel, y ellos si comenzarán a jugar la quinta fecha del Clausura, sí a quinta contra la primera de los conjuntos de la máxima divisional; también las damas tendrán acción, y ellas comenzarán la tercera fecha.

Chicas clasificadas

El miércoles por la noche se jugaron los dos cotejos pendientes en la máxima divisional femenina para conocer los nombres de las cuatro escuadras que representarán a Río Grande en la Súper Liga Provincial de Futsal AFA.

ADEFU derrotó a Hay Vida en Jesús por 6 a 1 con una buena actuación de Taty Ruiz, autora de dos tantos, y de esta manera avanzó a la fase más linda, y lo mismo ocurrió con Camioneros quien goleó a San Francisco por 11 a 0 y aquí la destacada fue María Luján Villarroel, autora de cinco conquistas.

Naranjas y Verdes se suman a Metalúrgico y Estrella Austral quien estaban esperando, restando ahora definir los puestos de clasificación, sabiendo que las chicas de la UOM son las clasificadas N° 1, y que ADEFU podría ser el 2, Camioneros el 3 y las de la Margen Sur la 4, aunque esto debe ser definido por el Departamento de Futsal AFA en las próximas horas.

La Programación

Sábado 9 de agosto – Fortaleza Verde

11:00 – 9na. Clas. Los Troncos vs. Estrella Austral

12:00 – 8va. Clas. Luz y Fuerza vs. Escuela Argentina

13:00 – 8va. Clas. Los Troncos vs. Metalúrgico

14:00 – 8va. Clas. Club Italiano vs. Estrella Austral

17:15 – 7ma. Clas. Camioneros vs. Italiano

18:15 – 7ma. Clas. Rosario vs. Estrella Austral

19:15 – 7ma. Clas. Los Troncos vs. Metalúrgico

20:15 – 6ta. Clas. Rosario vs. San Isidro

21:30 – 6ta. Clas. Camioneros vs. ADEFU

Domingo 10 de agosto – Fortaleza Verde

11:30 – 5ta. Feme. HVJ Futsal vs. Metalúrgico

12:45 – 6ta. Clas. Luz y Fuerza vs. Estrella Austral

14:00 – 5ta. Clas. Camioneros vs. HVJ Futsal

15:15 – 5ta. Clas. Luz y Fuerza vs. Estrella Austral

16:30 – 4ta. Clas. Camioneros vs. Defensores del Sur

17:45 – 4ta. Clas. ADEFU vs. Luz y Fuerza

19:00 – 3ra. Clas. San Francisco vs. Los Troncos

20:15 – 4ta. Clas. Rosario vs. Estrella Austral

Domingo 10 de agosto – Centro Deportivo Municipal

16:00 – 9na. Defensores del Sur vs. Dep. Río Grande

17:00 – 9na. Arsenal vs. Los Troncos

18:00 – 9na. Estrella Austral vs. San Isidro

19:00 – 9na. Rosario vs. Luz y Fuerza

20:00 – 9na. Deportivo Frías vs. Metalúrgico

Domingo 10 de agosto – Jorge Muriel

10:00 – 5ta. Feme. Estrella Austral vs. San Isidro

11:10 – 3ra. Feme. Estrella Austral vs. ADEFU

12:30 – 1ra. Feme. Defensores de Malvinas vs. HVJ Futsal

14:00 – 1ra. Feme. San Francisco vs. Metalúrgico

15:30 – Primera B La Bianca vs. Kiricocho

17:00 – Primera B Defensores vs. 18 de Diciembre

18:30 – Primera B Barcelona RG vs. Cerbero

20:00 – Primera B Residentes Jujeños vs. Unión Santiago

Al Provincial

ADEFU 6 – 1 HVJ Futsal

ADEFU: Tatiana Ruiz (2), Ariana Andrade (2), Maricel Rausch y Milagros Machuca.

HVJ Futsal: Romina Donnay.

Arbitros: Diego Marín y Nicolás Garay.

Gimnasio: Jorge Muriel de Chacra IV.

Incidencias: Expulsada Romina Donnay en Hay Vida en Jesús.

Camioneros 11 – 0 San Francisco

Camioneros: María Luján Villarroel (5), Luciana Corregidor (2), Karen Ramírez (2), Magalí García y Lorena Montaña.

Arbitros: Christian Farieri y Lorena Bahamonde.

Gimnasio: Jorge Muriel de Chacra IV.

Incidencias: No se registraron.