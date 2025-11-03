Otra textil cerró su fábrica en Río Grande

La empresa Blanco Nieve resolvió cerrar las puertas de su fábrica el pasado viernes, dejando en total incertidumbre la situación de 35 trabajadores a quienes aún se les adeudan salarios de los meses de septiembre y octubre.

RIO GRANDE.- Marcela Cárdenas, integrante de la conducción del SOIVA, fue quien confirmó que el viernes se encontraron con las puertas cerradas de la fábrica, sin que existiera una comunicación previa por parte de los empresarios. Ante esta situación, los trabajadores resolvieron hacer una ocupación pacífica de la planta, para “resguardar las instalaciones y evitar un vaciamiento”.

Cárdenas indicó que el viernes “nos presentamos a trabajar en nuestro horario normal y habitual, como corresponde, y nos encontramos que la planta estaba cerrada, sin habernos dicho nada desde la empresa, ninguna cosa, en absoluto”.

La gremialista dijo que la actitud de los empresarios “es una sinvergüenzada, una canallada, eso de no dar la cara como nunca la dieron. Pero ni siquiera venir a hablar con su gente, con sus trabajadores”.

Cabe señalar que los trabajadores resolvieron seguir con la medida de venta de sábanas a precios accesibles, como una forma de poder cobrar parte de sus salarios ya que la firma no ha brindado ninguna certeza sobre el pago de lo adeudado y, sobre todo, de la situación en la vinculación laboral de todos ellos.