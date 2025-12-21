OSEF logra acuerdo con la Clínica San Jorge: los usuarios podrán retomar sus consultas

Después de varios meses de conflicto, la Clínica San Jorge y la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) han llegado a un acuerdo que restablece los servicios médicos para los afiliados. A partir de la firma de este convenio, se ajustaron aspectos técnicos relacionados con la facturación y los requisitos para las prestaciones. Sin embargo, los usuarios deberán abonar un coseguro de $15.000 por cada servicio, cifra que podría ajustarse en el futuro.

El conflicto entre la Clínica San Jorge y la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) se resolvió luego de la firma de un convenio que establece nuevos parámetros para la prestación de servicios médicos. El acuerdo revisa tanto las modalidades de facturación como los requisitos operativos, permitiendo que la atención médica privada se retome con normalidad.

Las autoridades de OSEF han señalado que esta medida responde a una de las demandas más urgentes de los afiliados, que se habían visto afectados por la interrupción de la atención en la Clínica San Jorge. El pacto, además de restablecer la actividad médica habitual, garantiza que el centro de salud se reincorpore a la cartilla de prestadores habilitados.

Sin embargo, se ha establecido que el coseguro para cada prestación será de $15.000. Esta cifra podría experimentar ajustes futuros, dependiendo de la evolución de los costos operativos y las paritarias del sector salud. El acuerdo también refleja la complejidad del sistema sanitario provincial, que enfrenta desafíos económicos y una creciente demanda de cobertura por parte de los trabajadores estatales.