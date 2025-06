OSEF: Clínica San Jorge extiende la prórroga por 30 días

En comunicación con FM Master’s, el titular de la Clínica San Jorge, Carlos Sánchez Polesman, se refirió a la situación crítica de la obra social estatal OSEF. Explicó que, tras el vencimiento del acuerdo de 90 días, se concedió una prórroga de 30 días adicionales con el objetivo de que la Legislatura trate finalmente la ley de financiamiento pendiente.

USHUAIA.– En primer lugar, Carlos Sánchez Polesman recordó «ese contrato, nosotros hicimos una rescisión el 10 de marzo y ahí tuvimos una reunión con el Gobierno y las autoridades de OSEF. Le dimos una prórroga por 90 días más con la promesa de que tratarían el problema de fondo en la Legislatura. La realidad es que con los 90 días no fue suficiente porque hubo otros problemas en la provincia que demoraron el tratamiento de la ley”.

Y agregó “a partir de ahí dimos una prórroga por 30 días más hasta el 10 de julio. Estamos en conversaciones para modificar el sistema de prestaciones, con transferencias de riesgo hacia los prestadores, especialmente en la compra de insumos y prótesis, que suelen tener costos excesivos por el sistema estatal de compras”.

En esa línea, destacó «se está evaluando cómo podemos asumir nosotros esas compras dentro de un monto fijo ampliado. Sabemos que la salud, en el mundo, tiene inflación por nuevas terapias y tratamientos. Este no es un problema exclusivo de Ushuaia ni de Argentina”.

También señaló “hay un compromiso por parte de la Comisión de Salud de tratar este tema en el transcurso de este mes. Por eso decidimos dar 30 días más y replantear un sistema solidario de prestaciones. El objetivo es que quien está enfermo no pague más por su condición. Hoy se pusieron coseguros para limitar el acceso, y eso sólo aleja a las personas del sistema”.

Por último, Sánchez Polesman expresó «un sistema que se nutre de los salarios no puede sostenerse si esos salarios no alcanzan ni para el supermercado. Hay tratamientos oncológicos que cuestan 150 millones de pesos por mes. La obra social fue desfinanciada por los propios gobiernos, sectores que aportan a otras obras durante la vida activa luego vienen a OSEF al jubilarse. Eso debe corregirse. No podemos seguir viviendo en la ‘isla de la fantasía’. Antes la obra social hasta pagaba pasajes para vacaciones, hoy hay que administrar mejor los recursos”, cerró.