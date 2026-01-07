Oscar Zago: “El país está estancado y entrando en una recesión”

El diputado nacional Oscar Zago (MID) afirmó hoy que en materia económica “el país está estancado y entrando en una recesión”, a la vez que sostuvo que “hay que trabajar para bajar los impuestos”, para darle una oportunidad a las pymes de competir con los productos importados.

BUENOS AIRES (NA).- “La pequeña y mediana empresa está muy preocupada por las bajas ventas de Navidad y Año Nuevo”, manifestó el legislador en declaraciones a Splendid AM990 a las que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

Zago señaló que el Gobierno “en lo único en lo que debe trabajar es en ver cómo hace para bajar impuestos” y recordó que esa fue una promesa de la campaña presidencial de Javier Milei, a la vez que dijo: “Hoy no la estamos viendo en las políticas del Gobierno”.

El diputado desarrollista, que integró la alianza que llevó a Milei a la presidencia en 2023 y fue el primer presidente del bloque de diputados de La Libertad Avanza hasta que se distanció en 2024, enfatizó: “Hicimos campaña juntos y con ideas maravillosas, pero hoy nos las estamos viendo en la ejecución del Gobierno”.

Agregó que hoy la Argentina es “un país con impuestos absolutamente caros, con la luz más cara del mundo, el gas más caro del mundo, el agua que se puso cara también cuando antes era barata” y agregó que “los salarios están muy retraídos lo que provoca que haya mucha menos recaudación”.

“Hay que darle la misma oportunidad a las pymes de que no paguen tantos impuestos y puedan fabricar una zapatilla a mejor precio de las que entran por plataformas (de Internet), para que se produzca en la Argentina y que genere empleo”, subrayó.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: Diputado Nacional Oscar Zago. Autor: Damian Dopacio /Archivo/NA