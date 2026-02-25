Ortiz venció a Quiroga en la última partida desempate

Después de varios años se volvió a jugar el Homenaje a Francisco Vukasovic, uno de los fundadores -y expresidente- del Club de Ajedrez de Río Grande (CARG), y en cuya primera edición (antes del final del pasado siglo) se puso en disputa un artístico trofeo.

RIO GRANDE.- El torneo se disputó el domingo 22, en la sede social del Club San Martín, que también lo tuvo a Pancho entre sus máximos dirigentes. La competencia organizada por el CARG reunió a 43 ajedrecistas, un día después que en el mismo lugar se habían dado cita 24 menores.

Luego de 7 rondas (con un control de tiempo de 5’ + 3”), tanto el Maestro Nacional (MN) Francisco Ortiz (2° preclasificado, con 2.055 puntos de ELO) como Angel Quiroga (3°) acumularon 6 puntos, debiendo recurrirse a partidas rápidas (3’ + 2”) y luego una Armagedón (6’ para las blancas y 3’ para las negras, con obligación de ganar para aquellas) para definir el primer puesto, que quedaría en poder de Ortiz. COMO EN 1987. Aníbal Adorno versus Federico Torres. MEJOR MUJER. Sabrina Leiva, con blancas ante Bautista. PREMIACION. Sandoval, Ortiz, Leonel Yanacón (árbitro) y Franco Vukasovic (bisnieto del homenajeado).

El podio lo completó Federico Torres (el de más alto ELO, con 2.150), por mejor sistema de desempate, tras sumar 5,5 unidades, al igual que Sebastián Sandoval (4°). También fueron premiados Sabrina Leiva (mejor mujer, y 7° en la general); Julieta Moreno (Sub 10), Ciro Enríquez (Sub 8) y Uriana Sánchez (Sub 12), los mejores en sus respectivas divisiones de edad.

El invicto Ortiz venció a Algañaraz (1°), Archilla (2°), Broggi (3°) y Quiroga (4°); entabló con Torres (5°, con negras) y con Alderete (6°, con blancas); y se impuso a Foschiatti (7°). Mientras que Quiroga superó a Amante (1°), Maldonado (2°) y Adorno (3°); cayó ante Ortiz (4°, con negras); le ganó a Amante (5°), Iragüen (6°) y Torres (7°, con negras). Y Torres doblegó a Ramos (1°), Fiscante (2°), Foschiatti (3°) y Santillán (4°); dividió el punto con Ortiz (5°), derrotó a Adorno (6°) y perdió el invicto ante Quiroga (7°). SUBCAMPEON. Angel Quiroga mueve ante Julio Iragüen.

HOMENAJE A FRANCISCO VUKASOVIC

P/Ajedrecista ELO Pts. D1 D2 D3

1.MN Francisco Ortiz 2.055 (2°) 6,0 21,5 30,5 25,5

2.Angel Quiroga 1.984 (3°) 6,0 24,5 34,5 24,0

3.Federico Torres 2.103 (1°) 5,5 23,0 31,0 25,5

4.Sebastián Sandoval 1.934 (4°) 5,5 19,5 27,5 21,5

5.Aníbal Adorno 1.758 (9°) 5,0 20,5 29,5 21,0

6.Cristian Barrozo 1.831 (6°) 5,0 18,0 26,5 15,0

7.Sabrina Leiva 1.579 (18°) 5,0 17,5 23,5 19,0

8.Tomás Alderete 1.904 (5°) 4,5 23,0 32,5 21,0

9.Eduardo Saldivia 1.808 (7°) 4,5 21,5 29,0 19,5

10.Julio Iragüen 1.618 (12°) 4,5 19,0 28,0 19,5

11.Tomás Foschiatti 1.772 (8°) 4,0 21,0 30,5 15,0

12.Francisco Colautti 1.552 (19°) 4,0 21,0 29,0 18,0

13.Daniel Amante s/puntos 4,0 19,5 28,5 16,0

14.Daniel Cassella 1.550 (21°) 4,0 18,5 25,0 17,0

15.Franco Balderrama s/puntos 4,0 17,5 24,0 15,0

16.Valentino García s/puntos 4,0 17,0 23,0 16,0

17.Lucas Maldonado 1.590 (14°) 4,0 16,5 24,5 15,0

18.Carlos Fiscante 1.595 (13°) 4,0 14,5 22,0 15,0

19.Brian Broggi 1.677 (11°) 3,5 19,5 27,5 17,0

20.Guillermo Gallardo 1.552 (19°) 3,5 18,5 24,5 17,0

21.Leonardo Rión s/puntos 3,5 17,5 24,5 13,0

22.Federico Algañaraz s/puntos 3,5 15,5 23,5 12,0

23.Miguel Baautista s/puntos 3,0 21,5 29,5 15,0

24.Julián Santillán 1.721 (10°) 3,0 19,5 27,0 13,0

25.Zahir Coria s/puntos 3,0 18,0 22,5 13,0

26.Martín Coria s/puntos 3,0 17,0 23,5 10,0

27.Federico Archilla 1.583 (17°) 3,0 16,0 23,5 10,0

28.Julieta Moreno 1.487 (22°) 3,0 15,5 21,5 12,0

29.Giovaanni Molina s/puntos 3,0 15,0 20,5 9,0

30.Ciro Enríquez s/puntos 3,0 14,0 20,0 9,0

31.Nazareeno Mazzola s/puntos 3,0 11,5 17,5 7,0

32.Val’na Steinbrech s/puntos 2,0 18,5 25,5 12,0

33.Antonela Mandirola 1.585 (15°) 2,0 16,5 24,0 10,0

34.Elías García s/puntos 2,0 15,5 21,5 9,0

35.Juan Argüello s/puntos 2,0 14,5 21,5 8,5

36.Maitena Fernández s/puntos 2,0 14,5 19,0 9,0

37.Uriana Sánchez s/puntos 2,0 14,5 19,0 4,0

38.Ismael Bejarano s/puntos 2,0 12,5 18,5 7,0

39.Iris Ramos 1.450 (23°) 2,0 12,5 18,5 5,0

40.Homero Villarroel s/puntos 1,5 15,0 20,0 5,5

41.Jonás Pallares s/puntos 1,5 14,0 21,0 3,5

42.Gael Saiquita s/puntos 1,0 13,5 18,5 2,0

43.Benjamín Orellana 1.584 (16°) 0,0 17,5 24,5 0,0

Nota: el 1° puesto se definió en un desempate a partidas rápidas: (3’ + 2”): Quiroga-Ortiz 0-1; Ortiz-Quiroga 0-1; Armagedón (6’/3’): Ortiz-Quiroga 1-0. Sistema: suizo, 7 rondas, 5’ + 3”. Lugar y fecha de juego: Club San Martín, 22/02/2026.