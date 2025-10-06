Oros para Arrieta, Miranda, Caballero, Paladea y Recalde

Anteayer finalizó en Mar del Plata una nueva edición de los Juegos Nacionales Evita 2025, con medallas para varios fueguinos.
RIO GRANDE.- Anteayer finalizó en Mar del Plata una nueva edición de los Juegos Nacionales Evita 2025, con medallas para los fueguinos Ezequiel Arrieta (atletismo), Octavio Miranda (BMX), Simón Caballero (Estilo Libre), Antuan Paladea (Gimnasia Artística) y Zamira Recalde (taekwondo). Hubo plata y bronce para el futsal, y el Levantamiento Olímpico fue campeón por equipos. Mañana completaremos el informe con las tablas restantes (deportes adaptados, deportes urbanos, natación y disciplinas de combate).
JUEGOS EVITA * ATLETISMO
Sub 15: Femenino: 80m.: Serie 1 (velocidad del viento: +2,4 metros/segundo): 6.Ailén Carbajal 11.35 (General: 28/37); S2 (+3,5): 6.Valentina Battaino 10.78. Final B (+3,7): 15.Battaino 10.81. 200m: S4 (+1,3): 6.Battaino 28.15; S5 (0,0): 5.Alma Delgado 29.89 (28/35). Final: 9.Battaino 27.73 (+0,3). 80 m. c/vallas (0,76): S1 (+1,8): 3.Brisa Curtale 14.29; S2 (+1,3): 5.Xiomara Villar 16.54. Finales: 10.Curtale 14.20 (+2,7); 14.Villar 15.90 (+2,7). Alto: Grupo A: 8.Villar 1,25 (16/17); Grupo B: 7.Isabella Bianchi 1,35. Final: 4.Bianchi 1,48. Largo: GA: 9.Carbajal 4,38 (+0,1) (17/34). GB: 7.Curtale 4,53 (+1,3) (13/34). Bala (3 kilos): GA: 10.Delgado 8,15 (20/28); GB: 8.Ana Peña 8,37 (16/28). Disco (750 gramos): GA: 11.Julia Etchegoyen 20,12 (18/26). Martillo (3 kilos): GB: 8.Peña 22,52 (16/21); 10.Etchegoyen 17,59 (19/21). Jabalina (400 gramos): GA: 4.Bianchi 30,10 (finalista); GB: 9.Morena Argüello 18,52 (21/23). Final: 7.Bianchi 31,21. Posta 5x80m.: 8.TdF (Delgado/Curtale/Bianchi/Battaino/Carbajal) 54.10. Masculino: 80m.: S2 (+2,8): 7.Julián Aguil 10.83 (34/35); S3 (+2,1); 6.Victorio González 9.94 (21/35). 200m.: S4 (+3,7): 6.Aristóteles White 27.42 (28/30); 7.Genaro Ojeda 27.46 (29/30). 600m: S2: 11.Bautista Díaz 1:50.50 (31/33); S3: 12.Ojeda 1:55.80 (33/33). 110m. c/vallas (0,84): S2 (+0,2): 1.Lautaro Arrieta 15.54; S3 (-0,1): 6.Francisco Vaca 17.37; Final: 2.Arrieta 15.20 (+1,6); 9.Vaca 16.90 (+1,1). Alto: GA: 3.Arrieta 1,55 (finalista); GB: Vaca 1,55 (finalista). Final: 1.Arrieta 1,80; 12.Vaca 1,50. Largo: GA: 9.González 5,12 (+1,4) (17/32). GB: 13.B.Díaz 4,62 (+1,4) (28/32). Bala (4 kilos): GA: 2.Máximo Díaz 13,21; 11.Aguil 10,69 (20/32). Final: 2.M.Díaz 13,97. Disco (1 kilo): GA: 4.Marcelo Soria 34,68 (finalista). GB: 10.Felipe García 16,33 (22/23). Final: 9.Soria 36,24. Martillo (4 kilos): GA: 4.Soria 35,94 (finalista). Final: 6.Soria 39,05. Jabalina (600 gramos): GA: 13.White 22,29; GB: 7.M.Díaz 39,95 (finalista). Final: 11.M.Díaz 37,50. Posta 5x80m.: 12.TdF (Arrieta/Ojeda/Vaca/B.Díaz/González) 49.72.
JUEGOS EVITA * GIMNASIA
Gimnasia Artística (Sub 13): Femenino: Nivel 2: 16.Tierra del Fuego 62,20 (Martina Díaz 32,30; Rebeca Oyarzo 29,50;Renata Lobos 19,55). Masculino: Nivel 1: 17.Tierra del Fuego 29,90 (Santiago Maldonado 15,90; Máximo Andreu 14,00). Nivel 3: Concurso completo: 1.Antuan Paladea 34,80 (suelo: 8,30/2°; salto: 8,90/3°=; paralelas: 8,80/1°=; barra: 8,80/3°=); 2.Facundo Calderón (Santa Fe) 34,40 (suelo: 8,20/3°; salto: 8,60/8°=; paralelas: 8,80/1°=; barra: 8,80/3°=); 3.Matías David (SF) 34,150 (suelo: 8,40/1°; salto: 8,70/6°=; paralelas: 8,75/3°; barra: 8,30/14°=). Gimnasia Rítmica (Sub 14 femenino): Equipo: 1.Misiones 47,65 (Aro: 23,33/1°; Manos libres: 24,32/1°); 2.Tierra del Fuego 45,42 (A: 22,05/2°; ML: 23,37/2°); 3.Chubut 43,88 (A: 21,65/3°; ML: 22,23/3°. Aro: 1.Misiones 23,03; 2.Tierra del Fuego 22,27; 3.Neuquén 21,47. Dúos: 1.Chubut 20,37; 2.Tucumán 20,30; 3.Tierra del Fuego 18,85. Manos libres: 1.Misiones 23,33; 2.Chubut 22,02; 3.Tierra del Fuego 21,90; 4.Entre Ríos 21,85.
JUEGOS EVITA * LEVANTAMIENTO OLIMPICO
Sub 15: Femenino: 48 kilos (participantes: 8): 1.ManuelaCamacho (Salta/47,40) 95 (Arranque: 45; Envión: 50); 4.Ximena Benítez (TdF/43,90) 84 (40/44); (Clasificación: 4°, 78: 35/43). 53 kilos (10): 1.Solana Mercado (Salta/52,30) 124 (52/72); 2.Kyara Pino (TdF/51,20) 120 (53/67); (Clasificación: 2°, 105: 45/60). 58 kilos (9): 1.Camila Benítez (Entre Ríos/56,20) 128 (56/72); 2.Agustina Tauriani (TdF/57,00) 125 (53/72); (Clasificación: 3°, 101:43/58). 63 kilos (11): 1.Mía Mambrín (Chaco/62,80) 127 (56/71); 2.Melina Portillo (TdF/60,20) 116 (49/67) (Clasificación: 2°, 102: 44/58). +63 kilos (12): 1.Luisana Teves (Salta/77,70) 155 (65/90); 5.Milagros González (TdF/90,50) 125 (55/70) (Clasificación: 5°, 119: 56/63). Masculino: 60 kilos (14): 1.Máximo Landivar (Salta/57,80) 165 (72/93); 8.Mariano Bitar (TdF/54,30) 112 (49/63) (Clasificación: 8°, 98: 43/55). 65 kilos (6): 1.Alejo Muñoz (San Luis/62,50) 170 (78/92); 3.Fabrizio Argüello (TdF/62,80) 153 (71/82) (Clasificación: 3°, 147: 70/77). 71 kilos (10): 1.Nathaniel Villalba (Corrientes/69,70) 217 (96/121); 2.Nicolás Paredes (TdF/68,40) 138 (62/76) (Clasificación: 4°, 126: 56/70). 79 kilos (11): 1.Aníbal Fernández (Corrientes/75,40) 216 (96/120); 5.Benjamín Camargo (TdF/71,70) 158 (68/90) (Clasificación: 4°, 153: 69/84). +79 kilos (9): 1.Ahián Talavera (Misiones/98,30) 240 (100/140); 5.Julián Nitor (TdF/88,40) 115 (51/64) (Clasificación: 5°, 106: 46/60). Puntaje: 1.Tierra del Fuego 226.
JUEGOS EVITA
Badminton: Single Femenino (Sub 16): Alma Ganz (6°; 4-1): 2-0 (15-4/15-6) vs. Santa Fe; 0-2 (11-15/12-15) vs. CABA; 2-0 (15-3/15-2) vs. Mendoza; 2-0 (15-10/16-14) vs. Santa Cruz; 2-0 (15-6/15-6) vs. Entre Ríos. Posiciones finales: 1.CABA; 2.Chubut; 3.Neuquén; 4.Córdoba; 5.TdF; 6.E.Ríos (participantes: 18). Single Masculino (Sub 16): Félix Bustos, 2-1 (18-19/15-9/15-7) vs. Chaco; 0-2(10-15/7-15) vs. Chubut; 0-2 (12-15/15-17) vs. Misiones. Doble Mixto (Sub 14): Priscila Garay/Giovani Retambay (11°; 4-2): 2-1 (14-16/15-12/15-12) vs. San Luis; 2-0 (15-6/15-6) vs. Jujuy; 2-0 (15-11/15-6) vs. Chaco; 0-2 (8-15/7-15) vs. Neuquén; 1-2 (12-15/15-6/12-15) vs. CABA; 2-0 (15-10/15-7) vs. R.Negro. Posiciones finales: 1.Neuquén; 2.Corrientes; 3.Sta.Cruz; 4.Santa Fe; 5.San Luis; 6.Córdoba. Tenis (Equipos Mixtos Sub 16) (17°; 1-2): 0-3 vs. Río Negro (Doble mixto: 2-6/1-6; Single femenino: 1-6/3-6; Single masculino: 1-6/5-7); 0-3 vs. Mendoza (DM: 1-6/0-6; SF: 0-6/0-6; DM: 0-6/0-6); 3-0 vs. Catamarca (DM: 6-0/6-0; SF: 6-0/6-0; SM: 6-1/6-0). Posiciones finales: 1.Córdoba (2-1); 2.Santa Fe; 3.Mendoza (2-1); 4.Misiones; 5.Tucumán (3-0); 6.San Luis. Tiro con arco (Sub 16): Femenino: 7.Maia Sambrán 491. Octavos de final: Lurdes García (Salta/10°) a Maia Sambrán (TdF/7°) 6-2. Tiro (Sub 16) (Rifle/10 metros): Femenino: Posiciones finales: 1.Morena Belsito (SF) 286 (92/96/98) (6 centros); 2.Jazmín Morales (Mendoza) 281 (93/93/95) (6); 3.Milagros Quintana (Chubut) 276 (93/91/92) (5); 4.Nerea Pardo (TdF) 276 (4). Clasificación: 1.Belsito 560 (280: 92/96/92) (280: 94/92/94) (9); 6.Pardo 550 (271: 91/88/92) (279: 92/95/92) (10). Masculino: Posiciones finales: 1.Tadeo Russo (E.Ríos) 293 (97/99/97) (12); 2.Julián Baña (Santa Cruz) 291 (98/96/97) (9); 3.Christopher Opazo (Mendoza) 288 (97/97/94) (9). Clasificación: 1.Baña 582 (293: 96/99/98) (289: 97/96/96) (21); 16.Maximiliano Spiridinoff 475 (230: 79/77/74) (245: 77/86/82) (2).
MEDALLERO FUEGUINO
O/Deporte Deportista Medalla Prueba/marca/récord
1.Atletismo Ezequiel Arrieta Oro (1) Salto en alto (1,80)
2.BMX Octavio Miranda Oro (2)
3.Estilo Libre Simón Caballero Oro (3) 10-3
4.Gimnasia Artística Antuan Paladea Oro (4) Concurso completo (34,80)
5.Taekwondo Zamira Recalde Oro (5) -50 kilos
6.Atletismo Ezequiel Arrieta Plata (1) 110m. c/vallas (15.20/+1,6)
7.Atletismo Máximo Díaz Plata (2) Bala (13,21)
8.Atletismo Adaptado Maico Velárdez Plata (3) Bala Morores (4,39)
9.Futsal Masculino Luz y Fuerza (RG) Plata (4) 5-1-0
10.Gimnasia Rítmica Equipo Plata (5) Clasificación General (45,42)
11.Gimnasia Rítmica Equipo Plata (6) Aro (22,27)
12.Levantam.Olímpico Kyara Pino Plata (7) 53 kilos (120: 53/67)
13.Levantam.Olímpico Agustina Tauriani Plata (8) 58 kilos (125: 53/72)
14.Levantam.Olímpico Melina Portillo Plata (9) 63 kilos (116: 49/67)
15.Levantam.Olímpico Nicolás Paredes Plata (10) 71 kilos (138: 62/76)
16.Lucha Olímpica Zoe Díaz Plata (11) 58 kilos
17.Futsal Femenino Esc.Municipal (U) Bronce (1) 3-2-1
18.Gimnasia Rítmica Equipo Bronce (2) Pelota (18,85)
19.Gimnasia Rítmica Equipo Bronce (3) Manos libres (21,90)
20.Levantam.Olímpico Fabricio Argüello Bronce (4) 65 kilos (153: 71/82)
21.Lucha Olímpica Natanael Criado Bronce (5) 65 kilos
JUEGOS EVITA * EQUIPOS
Básquetbol 3×3 (Sub 16): Femenino (13°; 3-3): 4-6 vs. Salta; 11-12 vs. E.Ríos; 4-3 vs. CABA; 4-14 vs. Mendoza; 10-8 vs. Tucumán; 11-10 vs. San Luis. Posiciones: 1.Mendoza; 2.Córdoba; 2.Santa Fe; 4.Jujuy; 5.Misiones; 6.Neuquén. Masculino (15°; 2-4): 6-19 vs. Santa Cruz; 2-12 vs. Misiones; 7-13 vs. San Juan; G vs. Buenos Aires (NP); 9-11 vs. Chaco; 14-9 vs. Tucumán. Posiciones: 1.Córdoba; 2.Santa Fe; 3.San Juan; 4.Corrientes; 5.Santa Cruz; 6.CABA. Futsal (Sub 16): Femenino (3°; 3-2-1): 4-1 vs. Neuquén; 1-0 vs. Río Negro. Ronda Campeonato: 1-1 vs. Chubut; 0-2 vs. Santa Cruz; 2-1 vs. Corrientes. Posiciones: 1.Santa Cruz 7; 2.T.del Fuego 4; 3.Chubut 2; 4.Corrientes 1. 3° puesto: T.del Fuego (Zaira Triunfo)-CABA 1-1 (penales: 6-5). Posiciones finales: 1.Santa Cruz; 2.Mendoza; 3.T.del Fuego; 4.CABA; 5.Buenos Aires; 6.Chubut. Masculino (2°; 5-1-0): 4-2 y 6-0 vs. San Juan.Ronda Campeonato:6-0 vs. Río Negro; 5-2 vs. Misiones; 6-1 vs. Catamarca. Posiciones: 1.T.del Fuego 9; 2.Río Negro 6; 3.Catamarca 3; 4.Misiones 0. Final: CABA-T.del Fuego 2-2 (penales: 4-2). Posiciones: 1.CABA; 2.T.del Fuego; 3/4.Tucumán/R.Negro; 5/6.Santa Fe/Catamarca. Handball Playa (Sub 16): Femenino (12°; 1-4): 0-2 (11-23/12-17) vs. CABA; 2-0 (10-5/14-3) vs. Buenos Aires; 2-1 (14-15/8-6/5-4) vs. Santa Fe; 0-2 (8-15/3-10); 0-2 (8-12/11-13) vs. Tucumán. Posiciones finales: 1.CABA; 2.Río Negro; 3.Neuquén; 4.Corrientes; 5.Mendoza; 6.San Luis. Masculino (20°; 0-4): 1-2 (15-14/8-15/8-9) vs. Entre Ríos; 1-2 (19-18/13-20/4-6) vs. Chubut; 0-2 (18-20/10-12) vs. Jujuy; 1-2 (16-18/18-16/4-6) vs. Córdoba. Posiciones finales: 1.Río Negro; 2.Mendoza; 3.Neuquén; 4.Misiones; 5.Corrientes; 6.Catamarca. Hockey (Sub 16): Femenino (15°; 2-0-3): 0-3 vs. San Luis; 3-2 vs. Chaco; 0-3 vs. Tucumán; 1-3 vs. Entre Ríos; 2-0 vs. Buenos Aires. Posiciones finales: 1.CABA; 2.Mendoza; 3.San Luis; 4.Misiones; 5.Santa Cruz; 6.Catamarca. Masculino (19°; 1-1-3): 2-2 (penales: 2-1) vs. Santa Fe; 1-4 vs. Jujuy; 1-3 vs. Río Negro. 0-3 vs. Tucumán; 5-1 vs. San Luis. Posiciones finales: 1.Mendoza; 2.Corrientes; 3.Jujuy; 4.Santa Cruz; 5.Córdoba; 6.Chaco. Rugby 7 (Sub 16): Femenino (10°; 2-0-3): 0-34 vs. Mendoza; 22-0 vs. Catamarca; 5-29 vs. CABA; 10-5 vs. Entre Ríos; 0-42 vs. Tucumán. Posiciones finales: 1.CABA; 2.Chubut; 3.Mendoza; 4.Córdoba; 5.Chaco; 6.Santa Fe. Masculino (18°; 1-3): 12-36 vs. Salta; 7-20 vs. CABA; 29-12 vs. Río Negro; 7-28 vs. Chaco. Posiciones finales: 1.Mendoza; 2.Tucumán; 3.Corrientes; 4.Jujuy; 5.Salta; 6.Neuquén.
Voleibol playa (Sub 16): Femenino (16°; 1-3): 1-2 (24-22/18-21/7-15) vs. Santa Cruz; 2-0 (21-10/21-17) vs. Neuquén; 1-2 (10-21/22-20/12-15) vs. Jujuy; 0-2 (16-21/15-21) vs. Neuquén. Posiciones finales: 1.Santa Fe; 2.CABA; 3.Corrientes; 4.Misiones; 5.Catamarca; 6.Córdoba. Masculino (15°; 1-4): 0-2 (15-21/8-21) vs. Chaco; 1-2 (16-21/23-21/10-15) vs. CABA; 0-2 (19-21/17-21) vs. Mendoza; 0-2 (19-21/17-21) vs. Jujuy; 2-0 vs. Santa Fe (NP). Posiciones finales: 1.Río Negro; 2.Entre Ríos; 3.San Luis; 4.Misiones; 5.Córdoba; 6.Tucumán. Voleibol (Sub 15): Femenino (20°; 0-4): 0-2 (21-25/7-25) vs. Santa Cruz; 0-2 (6-25/20-25) vs. Salta; 0-2 (15-25/19-25) vs. Mendoza; 0-2 (15-25/18-25) vs. Entre Ríos (19°/20°). Posiciones finales: 1.Buenos Aires; 2.Santa Fe; 3.CABA; 4.San Juan; 5.Córdoba; 6.Salta. Masculino (18°; 1-3): 0-2 (19-25/19-25) vs. Tucumán; 0-2 (14-25/23-25) vs. Neuquén; 2-0 (25-21/25-23) vs. Salta; 1-2 (21-25/25-21/15-17) vs. Catamarca. Posiciones finales: 1.Mendoza; 2.Río Negro; 3.Corrientes; 4.San Juan; 5.Buenos Aires; 6.Santa Fe.