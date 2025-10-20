Oro para Yonathan Flores

Anteayer, en la jornada final del Campeonato Nacional de Boxeo Amateur (Mayores masculino), en Puerto Deseado (Santa Cruz), el riograndense Yonathan Flores (Escuela Municipal B° Reconquista) superó por puntos a Leonel Pacheco, de La Rioja (quien buscaba revalidar el título conseguido un año atrás, en Puerto San Julián), y se alzó con la medalla de oro, en la categoría de hasta 69 kilos.

RIO GRANDE.- EEn su camino al título, el pupilo de Pedro Gómez había vencido sucesivamente a Juan Alday., de Santa Rosa (La Pampa, en cuartos de final; y a Daniel Delgado, de Rawson (Chubut), en semifinales.

Este fue su cuarta participación en un Campeonato Nacional, en la misma división de peso: en Cipolletti 2022 fue subcampeón entre los Juveniles (16/18 años), cayendo en el duelo decisivo ante Tobías Colnago, de Villa Raffo (partido de Tres de Febrero, en el Gran Buenos Aires). UNA DECENA. Yonathan Flores, en el extremo derecho, junto a los restantes 9 campeones 2025.

Ya en Mayores, en El Bolsón 2023 perdió en cuartos de final con Edgardo Gutiérrez (Río Negro). Y en San Julián 2024 fue superado en semifinales por Nelson Paria (San José, Entre Ríos), sumando una medalla de bronce.

También el sábado, pero en -75 kilos, Luciano Córdoba (Camioneros) cayó por la misma vía ante valentino Agüero (Salta), obteniendo el subcampeonato.

CAMPEONATO ARGENTINO DE MAYORES

Categ. Ronda Fueguino Rival Origen Ganador

Lunes 13 -69 kilos Cuartos Yonathan Flores Juan Alday Sta.Rosa (LP) Flores GP3

Lunes 13 -75 kilos Cuartos Luciano Córdoba Nicolás Quilaqueo Trelew (Chu) Córdoba GP3

Martes 14 -64 kilos Cuartos Sebastián Avalos Shamir Godoy CABA Godoy GP3

Jueves 16 -69 kilos Semif. Yonathan Flores Daniel Delgado Rawson (Chu) Flores GP3

Jueves 16 -75 kilos Semif. Luciano Córdoba Antonio Yair Neuquén Plottier (Nqn) Córdoba GP3

Jueves 16 -91 kilos Semif. Máximo Salinas Eliel Salinas CABA E.Salinas GP3

Sábado 18 -69 kilos Final Yonathan Flores Leonel Pacheco La Rioja Flores GP3

Sábado 18 -75 kilos Final Luciano Córdoba Valentino Agüero Salta Agüero GP3

TODAS LAS FINALES

Cat. Campeón Subcampeón Res.

-49 Lautaro Toledo (BA) Ariel Altamirano (ER) GP3

-52 Felipe Gutiérrez (Chu) Lautaro Gómez (BA) GP3

-56 Patricio Acuña (BA) Rafael Rojas (ER) GP3

-60 Franco Gómez (BA) Santiago Celes (BA) GP3

-64 Alan Godoy (ER) Axel Zárate (Mza) GP3

-69 Yonathan Flores (TdF) Leonel Pacheco (LR) GP3

-75 Valentino Aguero (Sal) Luciano Córdoba (TdF) GP3

-81 Nahuel Roldán (BA) Juan Torres (Ctes) GP3

-91 Eliel Salinas (CABA) Lucas Fortunato (Sal) GP3

+91 Enzo Gallardo (BA) César Coronel (Chu) GP3