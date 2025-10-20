Deportes

Oro para Yonathan Flores

lunes 20 de octubre de 2025
Diario El Sureño
Anteayer, en la jornada final del Campeonato Nacional de Boxeo Amateur (Mayores masculino), en Puerto Deseado (Santa Cruz), el riograndense Yonathan Flores (Escuela Municipal B° Reconquista) superó por puntos a Leonel Pacheco, de La Rioja (quien buscaba revalidar el título conseguido un año atrás, en Puerto San Julián), y se alzó con la medalla de oro, en la categoría de hasta 69 kilos.

RIO GRANDE.- EEn su camino al título, el pupilo de Pedro Gómez había vencido sucesivamente a Juan Alday., de Santa Rosa (La Pampa, en cuartos de final; y a Daniel Delgado, de Rawson (Chubut), en semifinales.

Este fue su cuarta participación en un Campeonato Nacional, en la misma división de peso: en Cipolletti 2022 fue subcampeón entre los Juveniles (16/18 años), cayendo en el duelo decisivo ante Tobías Colnago, de Villa Raffo (partido de Tres de Febrero, en el Gran Buenos Aires).

UNA DECENA. Yonathan Flores, en el extremo derecho, junto a los restantes 9 campeones 2025.

Ya en Mayores, en El Bolsón 2023 perdió en cuartos de final con Edgardo Gutiérrez (Río Negro). Y en San Julián 2024 fue superado en semifinales por Nelson Paria (San José, Entre Ríos), sumando una medalla de bronce.

También el sábado, pero en -75 kilos, Luciano Córdoba (Camioneros) cayó por la misma vía ante valentino Agüero (Salta), obteniendo el subcampeonato.

CAMPEONATO ARGENTINO DE MAYORES

Categ. Ronda Fueguino        Rival   Origen            Ganador

Lunes 13         -69 kilos         Cuartos           Yonathan Flores         Juan Alday     Sta.Rosa (LP)    Flores GP3

Lunes 13         -75 kilos         Cuartos           Luciano Córdoba       Nicolás Quilaqueo            Trelew (Chu)  Córdoba GP3

Martes 14       -64 kilos         Cuartos           Sebastián Avalos       Shamir Godoy            CABA Godoy GP3

Jueves 16        -69 kilos         Semif. Yonathan Flores         Daniel Delgado          Rawson (Chu)  Flores GP3

Jueves 16        -75 kilos         Semif. Luciano Córdoba       Antonio Yair  Neuquén            Plottier (Nqn) Córdoba GP3

Jueves 16        -91 kilos         Semif. Máximo Salinas         Eliel Salinas   CABA E.Salinas GP3

Sábado 18       -69 kilos         Final   Yonathan Flores         Leonel Pacheco          La Rioja            Flores GP3

Sábado 18       -75 kilos         Final   Luciano Córdoba       Valentino Agüero      Salta            Agüero GP3

TODAS LAS FINALES

Cat.     Campeón        Subcampeón   Res.

-49      Lautaro Toledo (BA) Ariel Altamirano (ER)           GP3

-52      Felipe Gutiérrez (Chu)          Lautaro Gómez (BA) GP3

-56      Patricio Acuña (BA)  Rafael Rojas (ER)      GP3

-60      Franco Gómez (BA)   Santiago Celes (BA)  GP3

-64      Alan Godoy (ER)       Axel Zárate (Mza)     GP3

-69      Yonathan Flores (TdF)          Leonel Pacheco (LR) GP3

-75      Valentino Aguero (Sal)         Luciano Córdoba (TdF)         GP3

-81      Nahuel Roldán (BA)  Juan Torres (Ctes)     GP3

-91      Eliel Salinas (CABA)            Lucas Fortunato (Sal)            GP3

+91      Enzo Gallardo (BA)   César Coronel (Chu)  GP3

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *