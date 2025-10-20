Oro para Yonathan Flores

Anteayer, en la jornada final del Campeonato Nacional de Boxeo Amateur (Mayores masculino), en Puerto Deseado (Santa Cruz), el riograndense Yonathan Flores (Escuela Municipal B° Reconquista) superó por puntos a Leonel Pacheco, de La Rioja (quien buscaba revalidar el título conseguido un año atrás, en Puerto San Julián), y se alzó con la medalla de oro, en la categoría de hasta 69 kilos.
RIO GRANDE.- EEn su camino al título, el pupilo de Pedro Gómez había vencido sucesivamente a Juan Alday., de Santa Rosa (La Pampa, en cuartos de final; y a Daniel Delgado, de Rawson (Chubut), en semifinales.
Este fue su cuarta participación en un Campeonato Nacional, en la misma división de peso: en Cipolletti 2022 fue subcampeón entre los Juveniles (16/18 años), cayendo en el duelo decisivo ante Tobías Colnago, de Villa Raffo (partido de Tres de Febrero, en el Gran Buenos Aires).
Ya en Mayores, en El Bolsón 2023 perdió en cuartos de final con Edgardo Gutiérrez (Río Negro). Y en San Julián 2024 fue superado en semifinales por Nelson Paria (San José, Entre Ríos), sumando una medalla de bronce.
También el sábado, pero en -75 kilos, Luciano Córdoba (Camioneros) cayó por la misma vía ante valentino Agüero (Salta), obteniendo el subcampeonato.
CAMPEONATO ARGENTINO DE MAYORES
Categ. Ronda Fueguino Rival Origen Ganador
Lunes 13 -69 kilos Cuartos Yonathan Flores Juan Alday Sta.Rosa (LP) Flores GP3
Lunes 13 -75 kilos Cuartos Luciano Córdoba Nicolás Quilaqueo Trelew (Chu) Córdoba GP3
Martes 14 -64 kilos Cuartos Sebastián Avalos Shamir Godoy CABA Godoy GP3
Jueves 16 -69 kilos Semif. Yonathan Flores Daniel Delgado Rawson (Chu) Flores GP3
Jueves 16 -75 kilos Semif. Luciano Córdoba Antonio Yair Neuquén Plottier (Nqn) Córdoba GP3
Jueves 16 -91 kilos Semif. Máximo Salinas Eliel Salinas CABA E.Salinas GP3
Sábado 18 -69 kilos Final Yonathan Flores Leonel Pacheco La Rioja Flores GP3
Sábado 18 -75 kilos Final Luciano Córdoba Valentino Agüero Salta Agüero GP3
TODAS LAS FINALES
Cat. Campeón Subcampeón Res.
-49 Lautaro Toledo (BA) Ariel Altamirano (ER) GP3
-52 Felipe Gutiérrez (Chu) Lautaro Gómez (BA) GP3
-56 Patricio Acuña (BA) Rafael Rojas (ER) GP3
-60 Franco Gómez (BA) Santiago Celes (BA) GP3
-64 Alan Godoy (ER) Axel Zárate (Mza) GP3
-69 Yonathan Flores (TdF) Leonel Pacheco (LR) GP3
-75 Valentino Aguero (Sal) Luciano Córdoba (TdF) GP3
-81 Nahuel Roldán (BA) Juan Torres (Ctes) GP3
-91 Eliel Salinas (CABA) Lucas Fortunato (Sal) GP3
+91 Enzo Gallardo (BA) César Coronel (Chu) GP3