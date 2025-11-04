Deportes

Oro para Real Madrid Amarillo, Plata para San Martín

martes 4 de noviembre de 2025
Diario El Sureño
Anteayer, en el gimnasio municipal de la Margen Sur, la Comisión de Handball Tierra del Fuego (ComHandTdF) hizo disputar las dos finales del Campeonato Clausura, en la rama femenina.

RIO GRANDE.- En el juego inaugural de la jornada dominical, por la Copa de Plata (5° puesto en la general), San Martín venció por 35-20 a Sergio Andrade, tras un primer tiempo también favorable (15-10). Brisa Basilio (8), Magalí Vaccari (5), Candela Rusconi (5) y Belén Otero (4) encabezaron la ofensiva del Decano, mientras que Gatica (5) fue la que más aportó en el Mata.

SUBCAMPEONAS. Los Cuervos (Ushuaia) cayó en sus dos cruces frente a Real Madrid Amarillo.

Hubo sendos medallones para Basilio (goleadora, con 38, 4 más que Noelia Cejas, del perdedor) y Maira Ibarra (mejor arquera), y diplomas para Dalma Montaña (mejor jugadora) y la arquera Sabrina Cáceres (figura de la final), todas del ganador.

La gran final

Por su parte, Real Madrid Amarillo venía precedido por sus títulos en el Apertura (30-21 a HAF), y en el II Patagónico del Club San Martín (20-15 a Universitario). Tras eliminar a HAF en la semifinal (4-3 en penales, luego del 25-25 en el tiempo regular), su rival era otro conjunto de Ushuaia, Los Cuervos del Fin del Mundo, que dos semanas antes dejaba en el camino a Universitario (32-31), en otro parejo duelo.

LA GRAN FINAL. Luciana Maquiavelo evita un gol de Daniela Salgado, en el cierre del PT.

Finalmente, las entrenadas por Facundo Balza se alzarían con la Copa de Oro (su tercer título de la temporada), después de un amplio 37-30 (PT: 16-14), con 9 tantos de Estefanía Torres, y 6 de Katherine Avendaño y Valeria Alvarez, las encargadas de los tiros penales en el ganador.

Entre las capitalinas, Rosa Gallegos fue la máxima goleadora del encuentro, con 12 tantos, el doble de los anotados por Loreña Muriño (ambas lanzaron los 13 tiros de los 7 metros concedidos al visitante).

Gallegos (quien fue descalificada con tarjeta roja, a 8’ del cierre, por una infracción sobre Camila Medina) se llevó el premio a la goleadora, marcando en 61 ocasiones (el 40 % de los conseguidos por su equipo), en 5 partidos, a una media de 12,2 por juego (la escoltó Torres, con 41).

La mencionada Medina resultó la mejor jugadora del certamen, al tiempo que su compañera Luciana Maquiavelo fue elegida como la mejor arquera, y la figura de la final (con un 44 % de efectividad: atajó 24 de las 54 pelotas con destino de red).

COPA DE PLATA. San Martín obtuvo el trofeo y el quinto puesto del torneo, al vencer por 35-20 a Sergio Andrade, en el partido que abrió la actividad en la Margen Sur.
 

Los Cuervos tuvo un mejor inicio: 4-2 a los 5’, con el tándem Gallegos/Salgado por la banda izquierda; y 6-4 luego, con dos anotaciones de la pivot Oriana Stosic. El local se recuperó con las apariciones de la extremo derecho Mariela Bertellotti y los penales de Alvarez (13-8 a los 17’), y las entrenadas por Facundo Pérez se acercaron con tres tiros consecutivos de 7 metros.

Sobre los 11’ del ST fue la última vez que las azulgranas estuvieron a tres tantos en el marcador (20-23), en el último tramo Torres contó con más libertad y liquidó la situación con los contragolpes (la máxima fue de diez, 33-23, a los 22’), al tiempo que Maquiavelo desbarataba el doble de las acciones de peligro que Angie Villegas (Los Cuervos lanzó 64 veces, contra 56 del dueño de casa, producto del saldo entre pérdidas y recuperos).

GOLEADORA. Rosa Gallegos (LC), junto a Iara Espósito.
ARQUERA Y FIGURA. Luciana Maquiavelo (RMA).
MEJOR JUGADORA. Camila Medina (R.Madrid Amarillo).
GOLEADORA. Brisa Basilio.
ARQUERA. Maira Ibarra.
JUGADORA. Dalma Montaña.
FIGURA. Sabrina Cáceres.

R.MADRID AMARILLO    37        * 30     LOS CUERVOS FDM (U)

N°/Jugadora  G         A         D         As.      N°/Jugadora  G         A         D         As.

33.Luciana Maquiavelo         -30      -24      -10      1          12.Angie Villegas      -37      -12            -7        1

8.Mariela Bertellotti  4          0          1          0          18.Rocío Frisen          2          1          0            1

11.Estefanía Torres    9          3          1          4          2.Yoana González      2          4          2            1

3.Estefanía Medina    2          0          0          4          13.Claudia Irebig       3          7          1            2

14.Camila Ampuero   3          0          0          1          19.Oriana Stosic        2          2          1            1

13.Camila Medina     3          1          1          2          10.Rosa Gallegos       12        2          3            2

17.Valeria Alvarez    6          2          0          0          6.Daniela Salgado      3          4          3            4

20.Katherine Avendaño         6          0          1          0          13.Lorena Muriño      6          3            0          0

6.Gisela González      1          1          3          1          16.Romina César        6          1          0            0

2.Luciana Corregidor 2          4          0          2          15.Rodríguez  0          0          0          0

9.Zhoe Balza  1          1          0          0          4.Jiménez       0          0          0          0

                                                           7.Daiana Chajú          0          0          0          0

E: Facundo Balza      37        12        7          16        E: Facundo Pérez      30        24        10            12

Progresión (c/5’): PT: 2-4/6-6/11-8/1310/14-11/16-14. ST: 19-17/23-18/26-21/31-22/35-25/37-30. % ataque (goles/remates): RMA 66 % (37/56), LC 47 % (30/64). % arqueras (atajadas/tiros al arco): RMA 44 % (24/54), LC 24 % (12/49). Penales: RMA 10 (8 goles: Avendaño 5, Alvarez 3; 1 atajado a Alvarez; 1 desviado por Avendaño), LC 13 (11 goles: Gallegos 6, Muriño 5; 1 atajado a César  Moreira; 1 desviado por Gallegos). Pérdidas/Recuperos: RMA 18/2, LC 14/12. Exclusiones (2’): RMA 4 (Ampuero 2; E.Medina y Balza 1), LC 6 (González e Irebig 2; Gallegos y Salgado 1). Amonestaciones: no hubo. Descalificaciones: RMA 0, LC 1(ST 21:46 Gallegos). Arbitros: Fabricio Vinderola/Joaquín Obispo. Motivo: CampeonatoClausuraComHandTdF 2025 (Final Copa de Oro femenina). Gimnasio: municipal Margen Sur (02/11). Nota: G (goles), A (atajados), D (desviados) y As. (asistencias); en negativo están los valores de las arqueras; los goles y las sanciones son tomados de la planilla oficial.

CLAUSURA COMHANDTDF 2025

Rama  Día      Gimnasio        Partido           Res.

Feme-A           06/09   Margen           R.Madrid Ama.-S.Andrade    41-23

Feme-A           14/09   Margen           Cuervos-R.Madrid Ama.       23-28

Feme-A           14/09   Margen           Sergio Andrade-Cuervos       22-34

Feme-A           21/09   Malvinas        Galicia-R.Madrid Ama.         19-32

Feme-A           21/09   Malvinas        Galicia-Sergio Andrade         34-27

Feme-A           27/09   Sábato Cuervos-Galicia         35-25

Feme-B           30/08   Margen           HVJ-R.Madrid Azul  18-31

Feme-B           30/08   Margen           S.Martín-Universit.   17-31

Feme-B           06/09   Margen           HVJ-Universitario     8-54

Feme-B           06/09   Margen           R.Madrid Azul-S.Martín       27-26

Feme-B           14/09   Margen           HAF-Universitario     31-34

Feme-B           14/09   Margen           HAF-R.Madrid Azul  43-23

Feme-B           21/09   Malvinas        HVJ-San Martín        6-39

Feme-B           05/10   Malvinas        HAF-HVJ       41-13

Feme-B           05/10   Malvinas        San Martín-HAF        21-25

Feme-B           11/10   Malvinas        Universitario-RM Azul         42-23

Fem-SfP         18/10   Margen           Centro Galicia-San Martín    25-35 

Fem-SfP         18/10   Margen           R.Madrid Azul-S.Andrade    27-34             

Fem-SfO         18/10   Margen           R.Madrid Amarillo-HAF       25-25*

Fem-SfO         18/10   Margen           Universitario-Los Cuervos    31-32

Fem-FCP        02/11   Margen           San Martín-S.Andrade           35-20

Fem-FCO        02/11   Margen           R.Madrid Ama-Cuervos        37-30

Nota: * Definición por penales (R.Madrid Amarillo-HAF 4-3).

POSICIONES * FEMENINO

P/Equipo        Pt.       J          G         E         P         Gf       Prom.  Gc       Prom.  Df.

1.R.Madrid Amarillo (1°A)   13        5          4          1          0          163      32,60   120            24,00   +43

2.Cuervos FdM (U) (2°A)     10        5          3          0          2          154      30,80   143            28,60   +11

3.Universitario (1°B) 12        5          4          0          1          192      38,40   111      22,20   +81

4.HAF (Ushuaia) (2°B)         10        5          3          1          1          165      33,00   116            23,20   +49

5.San Martín (4°B)    9          6          3          0          3          173      28,83   134      22,33   +39

6.Sergio Andrade (4°A)         3          5          1          0          4          126      25,20   171            34,20   -45

7.R.Madrid Azul (3°B)          6          5          2          0          3          131      26,20   16332,60            -32

8.Centro Galicia (U) (3°A)    3          4          1          0          3          103      25,75   129            32,25   -26

9.Hay Vida Jesús (5°B)         0          4          0          0          4          45        11,25   165            41,25   -120

SAN MARTIN           35 * 20            SERGIO ANDRADE

San Martín: 1.Maira Ibarra, 12.Sabrina Cáceres; 6.Torres, 8.Florencia Sosa (2), 9.Magalí Vaccari (5), 11.Antonella Granillo, 14.Andrea Toledo (1), 15.Pérez (1), 16.Carolina Acosta (2), 21.Dalma Montaña (2), 28.Moreno (3), 34.Otero, 35.Ibarzábal (2), 37.B.Otero (4), 90.Brisa Basilio (8), 92.Candela Rusconi (5). E: Emmanuel Mansilla. Sergio Andrade: 12.Lozano;3.Cecilia Navarro (3), 5.Gatica (5), 7.Vidal, 10.Carolina Igor (1), 13.Noelia Cejas (3), 14.Rodríguez (3), 16.Cueva, 18.Meza, 19.Páez, 28.B.Navarro (1), 31.Guenul, 41.Macarena Herrera (4). E: Jeremías Obispo. PT: San Martín 25-10. Penales: SM 2/2, SA 4/11. Exclusiones: SM 1 (Montaña), SA 4 (Cejas 3, Gatica 1). Amonestaciones: no hubo. Descalificaciones: SM 0, SA 1 (Cejas). Motivo: Campeonato Clausura ComHandTdF 2025, Final Copa de Plata (5° puesto), Mayores femenino. Gimnasio: Municipal de la Margen Sur (02/11). Arbitros: Fabián Séspere/Facundo Balza.

