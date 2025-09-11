Oro para Mariano Coto y plata para Luca Avellaneda

Dos medallas consiguieron los deportistas de Tierra del Fuego ayer, en el marco de los 1ros. Juegos Argentinos de Alto Rendimiento que se disputan en Rosario, con subsedes en Santa Fe y Rafaela.

RIO GRANDE.- Ambas preseas le correspondieron a los judocas Mariano Coto, quien obtuvo el título en -90 kilos; y Luca Avellaneda, subcampeón en -60 kilos.

El riograndense Coto superó en los cuartos de final Dardo Nieva (Tucumán), por ippón; y por la misma vía dejó en el camino al santafesino Valentino Pizzicatti, en semifinales.

En la final se midió con el tucumano Víctor González, quien le asestó un wazari a nuestro representante. No obstante, el surgido en la Escuela Municipal de Judo de Río Grande terminó con el pleito antes del límite.

El podio lo completaron el sanjuanino Jeremías Fernández y el pampeano Tomás Quintero, vencedores de Pizzicatti y del mendocino Francisco Alvarado en las luchas por el bronce.

Entretanto, su par capitalino derrotó en cuartos de final al cordobés Franco Quinteros (por ippón, tras recibir un wazari); en semifinales al bonaerense Dylan Burzio (con idéntica puntuación a favor y en contra). Y en el combate decisivo cayó antes de tiempo con el cordobés Máximo Alamo.

Galo Villavicencio (Formosa) y Thiago Aldape (Buenos Aires) se quedaron con las medallas de doble, al doblegar –respectivamente- a Burzio y al cordobés Esteban Maldonado.

En el Blitz FreeXstyle de ajedrez (3’ + 2”), 10.Darío Jurado (2,5/7) y 11.Diana Ojeda (1,0/7). Y en el IRT Rápido (10’ + 5”), 12.Jurado (1/7,0) y 10.Ojeda (2,0/7).

En el cuadro adjunto aparecen las próximas presentaciones de los deportistas fueguinos.

AGENDA PARA LOS FUEGUINOS

Día/s Deporte Deportista Ciudad

Viernes 12 Lucha Olímpica Horacio O.Miranda R.Grande

Viernes 12 Taekwondo (-58) Elías González R.Grande

Viernes 12 Taekwondo (-80) Santino Molina R.Grande

Sábado 13 Taekwondo (-57) Natalia Fernández R.Grande

Sábado 13 Taekwondo (+67) Camila Villordo R.Grande

Sábado 13 Esgrima Athina González Ushuaia

Sá13/Do14 Atletismo Renata Godoy Ushuaia

Sá13/Do14 Para Atletismo Mahia Alonso R.Grande

Sá13/Do14 Levantamiento Yamila Olivera R.Grande

Sá13/Do14 Levantamiento Malena Roche R.Grande

Sá13/Do14 Levantamiento Fernán Navarro Tolhuin

Sá13/Do14 Levantamiento Uriel Peña R.Grande