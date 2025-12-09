Oro para Insaurralde, plata para Segovia y dos bronces

Anteayer, en la Escuela N° 95 “República de Francia”, de Santa Rosa, todos los varones del judo fueguino ocuparon el 1° o 2° lugar en su sector, clasificándose a las semifinales de los 32° Juegos Deportivos Binacionales de la Araucanía “La Pampa 2025”.

RIO GRANDE.- Finalmente, tres de ellos quedaron eliminados en dicha instancia, y una cantidad similar cayó en la lucha decisiva.

La información recién se conoció en las últimas horas del domingo, y por eso la brindamos n esta edición, junto a lo sucedió el lunes con la rama femenina. JUDOCAS. En la competencia individual, Tierra del Fuego cosechó una medalla de oro, 4 de plata y 5 de bronce, más un quinto puesto. Hoy y mañana será el turno para los equipos.

Todos al podio

Santiago Avellaneda (5 victorias y 2 derrotas) perdió la final en -66 kilos con el invicto Maximiliano Ruiz (Magallanes/7-0), quien ya lo había derrotado en el Grupo 2.

En -73 kilos, Emiliano Suárez (6-1, 1° en el Grupo 1) cedió esa calidad en el último combate, ante otro puntarenense, Gabriel Pérez (8-0, 1° en el Grupo 2). Algo similar aconteció en -90 kilos con Benjamín Pesarini (7-1, 1° en el Grupo 2), frente al pampeano Tomás Quinteros (7-0, 1° en el Grupo 1).

Asimismo, tanto Fausto Martín (-60 kilos) como Luciano Vargas (-81 kilos) -quienes cerraron sin mancha alguna su paso por la ronda clasificatoria- y Alexis Gamarra (-55 kilos) perdieron en semifinales con el futuro medallista de plata en su respectiva división de peso.

Tras la etapa individual, Magallanes encabeza las posiciones, con 45 puntos, producto de 3 títulos (el primer puesto entrega 15 unidades). Lo escolta el local, con 34 (2 oros, 1 bronce y un 5° puesto); y Tierra del Fuego, con 30, luego de 3 subcampeonatos y similar cantidad de terceros lugares).

Cuatro con medallas

Entre las mujeres, Nahir Insaurralde se adjudicó la medalla de oro en -63 kilos, tras batir en la final a Pascale Linares, de Araucanía (15 y 7 puntos para cada una de ellas, respectivamente), completándose el podio con Briana Martínez (Río Negro) y Uma Pérez (Neuquén), quienes se llevaron 3 unidades para su delegación. También sumaron 1 punto por quedar quintas Antonia Ortiz (Los Lagos) e Inés Barriada (La Pampa).

Lara Segovia se ubicó segunda en -70 kilos, tras caer en la final con Pamela Maripán (Los Lagos). Otras dos fueguinas finalizaron terceras, luego de perder en semifinales: Morena Flores, en -48 kilos; y Anyelina González, n -52 kilos. Entretanto, Agustina Vera fue 5° en -57 kilos.

Chubut encabeza las posiciones, con 33 puntos, delante de Tierra del Fuego (29) y Aysén (24;).

Hoy será el turno de la competencia por equipos para los varones, y la actividad concluirá mañana, con un similar certamen, en la rama femenina.

JUDO

Masculino (domingo 7): -55 kilos (participantes: 9): 1.Marco Mera (Araucanía) (victorias-derrotas: 5-1) (2° Grupo 1); 2.Yonathan Alvarez (Los Ríos) (5-1) (1° G1); 3.Felipe Cares (R.Negro) (3-1/1° G2) y Alexis Gamarra (TdF) (2-2) (2° G2); 5.Samuel Barría (Los Lagos) (1-2) (3° G2) y Martín Rivera (Bío Bío) (2-2) (3° G1). -60 kilos (10): 1.John Madrid (Magallanes) (6-0) (1° G2); 2.Luciano Díaz (Los Ríos) (4-2) (2° G2); 3.Fausto Martín (TdF) (4-1) (1° G1) y Joaquín Gatica (Araucanía) (3-2) (2° G1); 5.Benjamín Vega (Bío Bío) (2-2) (3° G2) y Ciro Benítez (Chubut) (2-2) (3° G1). -66 kilos (12): 1.Maximiliano Ruiz (Magallanes) (7-0) (1° G2); 2.Santiago Avellaneda (TdF) (5-2) (2° G2); 3.Jon Favole (La Pampa) (4-2) (2° G1) y Vicente Arellano (Los Ríos) (4-2) (2° G1); 5.Ian Figueroa (R.Negro) (4-1) 3° G1) y Oscar Oñate (Araucanía) (2-3) (3° G2). -73 kilos (13): 1.Gabriel Pérez (Magallanes) (8-0) (1° G2); 2.Emiliano Suárez (TdF) (6-1) (1° G1); 3.Sebastián González (Bío Bío) (5-2) (2° G2) y Máximo Ocampos (Chubut) (4-2) (2° G1); 5.Angel Tiznado (Los Ríos) (4-2) (3° G2) y Francisco De la Prida (La Pampa) (2-3) (3° G1). -81 kilos (13): 1.Ignacio Gómez (La Pampa) (8-0) (1° G2); 2.Santiago Bolognessi (R.Negro) (7-2) (2° G2); 3.Thiago Lucero (Neuquén) (3-3) (2° G1) y Luciano Vargas (TdF) (5-1) (1° G1); 5.Adolfo Faundes (Araucanía) (3-2) (3° G1) y Renzo Alonso (Santa Cruz) (4-2) (3° G2). -90 kilos (13): 1.Tomás Quinteros (La Pampa) (7-0) (1° G1); 2.Benjamín Pesarini (TdF) (7-1) (1° G2); 3.Octavio Rocha (Bío Bío) (5-2) (2° G2) y Joaquín Cordero (R.Negro) (3-3) (2° G1); 5.Joaquín Pinuer (Los Ríos) (3-2) (3° G1) y Víctor Chandía (Neuquén) (3-3) (3° G2). Puntaje (15 al 1°; 7 al 2°; 3 a los 3°; 1 a los 5°): 1.Magallanes 45; 2.La Pampa 34; 3.TdF 30; 4.Araucanía 20; 5.Los Ríos 19; 6.R.Negro 14; 7.Bío Bío 7; 8.Neuquén y Chubut 4; 10.Los Lagos 2; 11.Santa Cruz 1; 12.Aysén y Ñuble 0. Femenino (lunes 8): -48 kilos: 1.Samantha Acosta (Chubut); 2.Maira Madrid (Magallanes); 3.Morena Flores (TdF) y Idalia Levill (Aysén); 5.Martina Navarrete (Araucanía) y Rayén Castro (Los Ríos). -52 kilos: 1.Adriana Farías (Chubut); 2.Likarayén González (Los Ríos); 3.Anyelina González (TdF) y Valentina Altamirano (Aysén); 5.Morena Sepúlveda (Neuquén) y Arely Mera (Araucanía). -57 kilos: 1.Ayinko Toloza (Los Ríos); 2.Milagros Bolognessi (Río Negro); 3.Kiara Fernández (Chubut) y Fátima Olguín (L Pampa); 5.Agustina Vera (TdF) y Priscila Alegre (Neuquén). -63 kilos: 1.Nahir Insaurralde (TdF); 2.Pascale Linares (Araucanía); 3.Briana Martínez (Río Negro) y Uma Pérez (Neuquén); 5.Antonia Ortiz (Los Lagos) e Inés Barriada (La Pampa). -70 kilos: 1.Pamela Maripán (Los Lagos); 2.Lara Segovia (TdF); 3.Umma Martínez (Río Negro) y Nicole Mera (Aysén); 5.Yanella Morales (Ñuble) y Evangelina Leiva (Neuquén).

-78 kilos: 1.Emilia Krüger (Aysén); 2.Mia Sáez (Río Negro); 3.Lya Rodríguez (Bío Bío) y Desiree Polacco (Santa Cruz); 5.Anahis Alvarez (Los Lagos) y Bárbara Rain (Magallanes). Posiciones: 1.Chubut 33; 2.TdF 29; 3.Aysén 24; 4.Los Ríos 23; 5.Río Negro 20; 6.Los Lagos 17; 7.Araucanía 9; 8.Magallanes 8; 9.Neuquén 6; 10.La Pampa 4; 11.Bío Bío y Santa Cruz 3; 13.Ñuble 1.