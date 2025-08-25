Oro para Bianchi, plata para Arteaga, podios de Arrieta

Durante el fin de semana, en la pista “Luis Oliva”, del Polo Deportivo Mario Alberto Kempes (Córdoba), se disputó el 26° Campeonato Nacional U16 (ex Cadetes, 13/15 años), con la participación de 4 atletas de la Escuela Municipal de Ushuaia.

RIO GRANDE.- Tres de ellos compitieron en las pruebas combinadas: en la rama femenina, Isabella Bianchi se alzó con el título en el Hexatlon, con 3.434 puntos, delante de las bonaerenses Albertina Fitte (3.058) y Ainhoa Di Menna (3.025), mientras que su compañera Brisa Jazmín Curtale se ubicó séptima (2.385). SUBCAMPEON. Timoteo Arteaga, acompañado por Jordan Ardaya (1°) y Pedro Buchet (3°).

En el octatlon masculino, Timoteo Arteaga fue subcampeón, con 3.906 unidades. El título quedó en poder del mendocino Jordan Ardaya (4.746), quedando tercero el entrerriano Pedro Mateo Buchet (3.825).

Asimismo, Lautaro Arrieta fue 2° en 110 metros con vallas (15,86); 3° en salto en largo (5,88); y 4° en salto en alto (1,65). Los menores viajaron acompañados por la profesora Juliana Mateu. TERCERO. Lautaro Arrieta en el podio de salto en largo.

26° CAMPEONATO NACIONAL U16 (EX CADETES)

Atleta Prueba Marca

Lautaro Arrieta (2010) 110 m. c/v (S) 16.32 (-2,2) 1s3

Lautaro Arrieta (2010) 110 m. c/v (F) 15.86 (-0,1) 2f

Lautaro Arrieta (2010) Salto en largo (37) 5,88 (+0,4) 3f

Lautaro Arrieta (2010) Salto en alto (11) 1,65 4f

Nota: (S) series; (F) final; entre paréntesis se indica la cantidad de anotados.

TIMOTEO ARTEAGA (2011) (OCTATLON/6)

Prueba Marca Puntos Acumul.

80 metros 10.49 (-2,4) 914 (2°) 914 (2°)

Salto en largo 4,93 (+1,8) 369 (4°) 1.283 (2°)

Bala (4 kilos) 11,17 556 (3°) 1.839 (2°)

Salto en alto 1,49 381 (3°) 2.220 (2°)

110 m. c/vallas 17.41(-1,4) 582 (3°) 2.802 (2°)

Salto c/garrocha 2,40 220 (3°) 3.022 (2°)

Jabalina (600 g.) 34,77 367 (2°) 3.389 (2°)

1.000 metros 3:15.91 517 (4°) 3.906 (2°)

OCTATLON * POSICIONES FINALES

P/Atleta Año Provincia Pts.

1.Jordan Ardaya 2010 Mendoza 4.746

2.Timoteo Arteaga 2011 T.del Fuego 3.906

3.Pedro Mateo Buchet 2011 Entre Ríos 3.825

4.Joaquín Falabrini 2010 Buenos Aires 3.154

5.Samuel Massi 2010 Córdoba 3.081

6.Leonardo Díaz 2011 Córdoba 3.007

ISABELLA BIANCHI (2011) (HEXATLON/10)

Prueba Marca Puntos Acumul.

80 m. c/vallas (S1) 13.61 (-1,0) 723 (1°=) 723 (1°=)

Salto en alto 1,55 678 (1°) 1.401 (1°)

Bala (3 kilos) 9,27 482 (1°) 1.883 (1°)

Salto en largo 4,49 (-0,8) 426 (3°) 2.309 (1°)

Jabalina (400 g.) 37,57 621 (1°) 2.930 (1°)

600 metros 2:01.21 504 (4°) 3.434 (1°)

BRISA CURTALE (2011) (HEXATLON/10)

Prueba Marca Puntos Acumul.

80 m. c/vallas (S2) 15.27 550 (5°) 550 (9°)

Salto en alto 1,25 359 (10°) 909 (9°)

Bala (3 kilos) 8,63 440 (2°) 1.349 (9°)

Salto en largo 4,30 (-1,1) 379 (5°) 1.728 (7°)

Jabalina (400 g.) 14,94 196 (9°) 1.924 (8°)

600 metros 2:05.52 461 (6°) 2.385 (7°)

HEXATLON * POSICIONES FINALES

P/Atleta Año Provincia Pts.

1.Isabella Bianchi 2011 T.del Fuego 3.434

2.Albertina Fitte 2010 Buenos Aires 3.058

3.Ainhoa Di Menna 2010 Buenos Aires 3.025

4.Emma Bustamante 2011 Buenos Aires 3.021

5.Bianca Mensi 2010 La Pampa 2.971

6.Clara Hoffmann 2010 Córdoba 2.783

7.Brisa Jazmín Curtale 2011 T.del Fuego 2.385

8.Bruna Justiniano 2010 Córdoba 2.315

9.Magalí García Fontana 2011 Entre Ríos 2.275

10.Lisvelit Madrid Molina 2010 Metropolitana 1.442