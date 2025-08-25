Deportes

Oro para Bianchi, plata para Arteaga, podios de Arrieta

lunes 25 de agosto de 2025
Diario El Sureño
Durante el fin de semana, en la pista “Luis Oliva”, del Polo Deportivo Mario Alberto Kempes (Córdoba), se disputó el 26° Campeonato Nacional U16 (ex Cadetes, 13/15 años), con la participación de 4 atletas de la Escuela Municipal de Ushuaia.

RIO GRANDE.- Tres de ellos compitieron en las pruebas combinadas: en la rama femenina, Isabella Bianchi se alzó con el título en el Hexatlon, con 3.434 puntos, delante de las bonaerenses Albertina Fitte (3.058) y Ainhoa Di Menna (3.025), mientras que su compañera Brisa Jazmín Curtale se ubicó séptima (2.385).

SUBCAMPEON. Timoteo Arteaga, acompañado por Jordan Ardaya (1°) y Pedro Buchet (3°).

En el octatlon masculino, Timoteo Arteaga fue subcampeón, con 3.906 unidades. El título quedó en poder del mendocino Jordan Ardaya (4.746), quedando tercero el entrerriano Pedro Mateo Buchet (3.825).

Asimismo, Lautaro Arrieta fue 2° en 110 metros con vallas (15,86); 3° en salto en largo (5,88); y 4° en salto en alto (1,65). Los menores viajaron acompañados por la profesora Juliana Mateu.

TERCERO. Lautaro Arrieta en el podio de salto en largo.

26° CAMPEONATO NACIONAL U16 (EX CADETES)

Atleta Prueba            Marca

Lautaro Arrieta (2010)          110 m. c/v (S) 16.32 (-2,2)    1s3

Lautaro Arrieta (2010)          110 m. c/v (F) 15.86 (-0,1)    2f

Lautaro Arrieta (2010)          Salto en largo (37)     5,88 (+0,4)      3f

Lautaro Arrieta (2010)          Salto en alto (11)       1,65     4f

Nota: (S) series; (F) final; entre paréntesis se indica la cantidad de anotados.

TIMOTEO ARTEAGA (2011) (OCTATLON/6)

Prueba            Marca Puntos Acumul.

80 metros        10.49 (-2,4)    914 (2°)          914 (2°)

Salto en largo 4,93 (+1,8)      369 (4°)          1.283 (2°)

Bala (4 kilos) 11,17   556 (3°)          1.839 (2°)

Salto en alto   1,49     381 (3°)          2.220 (2°)

110 m. c/vallas           17.41(-1,4)     582 (3°)          2.802 (2°)

Salto c/garrocha         2,40     220 (3°)          3.022 (2°)

Jabalina (600 g.)        34,77   367 (2°)          3.389 (2°)

1.000 metros   3:15.91           517 (4°)          3.906 (2°)

OCTATLON * POSICIONES FINALES

P/Atleta         Año     Provincia        Pts.

1.Jordan Ardaya         2010    Mendoza         4.746

2.Timoteo Arteaga     2011    T.del Fuego    3.906

3.Pedro Mateo Buchet           2011    Entre Ríos      3.825

4.Joaquín Falabrini    2010    Buenos Aires  3.154

5.Samuel Massi          2010    Córdoba          3.081

6.Leonardo Díaz        2011    Córdoba          3.007

ISABELLA BIANCHI (2011) (HEXATLON/10)

Prueba            Marca Puntos Acumul.

80 m. c/vallas (S1)     13.61 (-1,0)    723 (1°=)        723 (1°=)

Salto en alto   1,55     678 (1°)          1.401 (1°)

Bala (3 kilos) 9,27     482 (1°)          1.883 (1°)

Salto en largo 4,49 (-0,8)      426 (3°)          2.309 (1°)

Jabalina (400 g.)        37,57   621 (1°)          2.930 (1°)

600 metros      2:01.21           504 (4°)          3.434 (1°)

BRISA CURTALE (2011) (HEXATLON/10)

Prueba            Marca Puntos Acumul.

80 m. c/vallas (S2)     15.27   550 (5°)          550 (9°)

Salto en alto   1,25     359 (10°)        909 (9°)

Bala (3 kilos) 8,63     440 (2°)          1.349 (9°)

Salto en largo 4,30 (-1,1)      379 (5°)          1.728 (7°)

Jabalina (400 g.)        14,94   196 (9°)          1.924 (8°)

600 metros      2:05.52           461 (6°)          2.385 (7°)

HEXATLON * POSICIONES FINALES

P/Atleta         Año     Provincia        Pts.

1.Isabella Bianchi      2011    T.del Fuego    3.434

2.Albertina Fitte        2010    Buenos Aires  3.058

3.Ainhoa Di Menna   2010    Buenos Aires  3.025

4.Emma Bustamante  2011    Buenos Aires  3.021

5.Bianca Mensi          2010    La Pampa        2.971

6.Clara Hoffmann      2010    Córdoba          2.783

7.Brisa Jazmín Curtale          2011    T.del Fuego    2.385

8.Bruna Justiniano     2010    Córdoba          2.315

9.Magalí García Fontana       2011    Entre Ríos      2.275

10.Lisvelit Madrid Molina    2010    Metropolitana 1.442

