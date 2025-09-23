Orgullo fueguino: Más de 100 nuevos graduados en Ushuaia

La comunidad de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (UNTDF) vivió una jornada emotiva, al celebrar este viernes 19 de septiembre el egreso de más de 100 nuevos profesionales en el marco de la “XI Colación de Grado y V Colación de Posgrado”, realizada en la sede universitaria de Ushuaia.

El acto académico, presidido por el rector Dr. Mariano Hermida, convocó a directores de instituto, autoridades universitarias; docentes, personal NODocente, familiares y seres queridos que acompañaron con orgullo y emoción el cierre de una etapa fundamental en la vida de cada egresado y egresada. En el Salón de Usos Múltiples del Primer Piso de Yrigoyen 879 se colmó de aplausos, abrazos y palabras que reflejaron el esfuerzo, la dedicación y el compromiso que sostienen el proyecto educativo de la UNTDF en el extremo sur del país. Un hecho que, una vez más, honra la función social de la Universidad Pública argentina.

“Cada diploma que hoy entregamos es el resultado del esfuerzo individual de nuestras y nuestros estudiantes, pero también es fruto de una política sostenida de ampliación y creación de universidades públicas en Argentina. Este logro no es solo personal, sino profundamente colectivo: involucra a familias, docentes, personal administrativo y decisiones políticas que han hecho posible el acceso a la educación superior”, sostuvo el rector Hermida.

Asimismo, la máxima autoridad universitaria advirtió que “por primera vez, el proceso de expansión del sistema universitario argentino se encuentra en riesgo. Las universidades operan con un 50% menos de presupuesto que en 2023, lo que impacta directamente en los salarios, en el funcionamiento cotidiano y en la calidad educativa. Esta situación pone en peligro el rol estratégico que cumple la universidad pública en el desarrollo del país”.

Una alegría compartida

Los nuevos graduados provienen de diversas carreras de grado y posgrado, y representan el crecimiento sostenido de una comunidad académica que apuesta por la formación integral, el pensamiento crítico y el compromiso con Tierra del Fuego. La ceremonia incluyó momentos de reconocimiento, intervenciones de estudiantes y docentes, y una atmósfera cargada de emoción compartida, mediante dos discursos pronunciados por graduados

Con esta nueva colación, la UNTDF reafirma su misión de formar profesionales capaces de incidir positivamente en sus comunidades, llevando consigo no solo saberes disciplinares, sino también valores construidos en el diálogo, la diversidad y la responsabilidad social. La Universidad agradece a todas las personas que hicieron posible este recorrido y celebra junto a sus egresadas y egresados el inicio de nuevas etapas, con la certeza de que el conocimiento transforma y que la educación pública es una herramienta de futuro.