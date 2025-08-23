En el marco del Día del Activismo por la Diversidad Sexual, el Municipio de Río Grande, a través de la Secretaría de Género y Desarrollo Comunitario, llevó adelante la muestra “Orgullo en Grande”, un recorrido histórico y cultural que repasó los principales hitos vinculados a la lucha por los derechos de la comunidad LGBTIQ+ en nuestra ciudad y en el resto de Tierra del Fuego.

La actividad se desarrolló en el Centro Integral de la Mujer y contó con la participación de vecinos, vecinas y alumnos del Bachillerato Popular. La propuesta fue organizada de manera articulada con la Escuela Popular de Género, reafirmando el compromiso conjunto por la igualdad, la inclusión y el respeto por la diversidad.

Durante la jornada, las y los asistentes pudieron conocer y reflexionar sobre momentos clave en la historia del activismo por la diversidad en la ciudad y la provincia, valorando el rol de quienes abrieron camino en la conquista de derechos y en la construcción de una sociedad más justa.

Desde el Municipio destacaron que “Orgullo en Grande” busca visibilizar la memoria colectiva, fortalecer la identidad y seguir promoviendo una Río Grande que se reconozca en su diversidad y en su pluralidad de voces.

Con este tipo de propuestas, la Gestión Municipal continúa impulsando políticas públicas inclusivas y participativas, que colocan en el centro el respeto y la ampliación de derechos de todas las personas.