Organizaron talleres sobre inversión turística en Tolhuin

El INFUETUR organizó dos talleres dictados por personal de la Dirección Nacional de Desarrollo y Promoción de Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación sobre inversión en turismo.

TOLHUIN.- En la capacitación “Captación de Inversiones” se brindó herramientas a los actores municipales y provinciales para:

-Detectar oportunidades de inversión turística privada de forma eficiente y eficaz.

-Presentar estrategias de promoción de inversiones.

En tanto que el taller “Formulación de Proyectos” dirigido para emprendedores del sector turístico, brindó asistencia para la formulación de proyectos con el fin de promover el fortalecimiento de sus negocios y la concreción de proyectos de inversión en un contexto donde la innovación y la adaptabilidad son clave para lograr un emprendimiento exitoso.

Desde el INFUETUR destacaron que estas acciones, en conjunto con la Dirección Nacional de Desarrollo y Promoción, permiten pensar y proyectar las estrategias necesarias para avanzar en el posicionamiento de nuestros destinos.

Desde el organismo expresaron su agradecimiento a los participantes, al Municipio de Tolhuin, a los disertantes y al Gobierno de la Provincia por brindar el Polo Creativo para la realización de los talleres.