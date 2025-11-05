Operativo visual abierto en Ushuaia

El Partido Arraigo y Renovación (PAR) realizará este domingo 9 de noviembre su 2º Operativo Visual Abierto, una jornada de atención oftalmológica gratuita destinada a vecinos de todas las edades. La actividad se desarrollará de 11:00 a 18:00 en la sede del PAR, ubicada en 25 de Mayo 260, planta baja, y no requiere turno previo.

USHUAIA.- Gustavo Ventura remarcó que “el acceso a la salud es un desafío para muchas familias. Por eso, seguimos eligiendo estar cerca y atendiendo desde el lugar que nos toca la demanda de nuestros vecinos para salir adelante en conjunto”, expresó el referente del PAR, Gustavo Ventura, al anunciar la jornada.

El operativo ofrecerá exámenes de vista gratuitos realizados por un equipo profesional. Además, quienes asistan podrán acceder a:

-Marcos sin costo con la compra de cristales.

-Precios sociales en cristales, para que la salud visual sea verdaderamente accesible.

-Todos los medios de pago disponibles para mayor comodidad.

Desde el PAR destacaron que “cuidar la salud visual es fundamental para la calidad de vida, y esta es una gran oportunidad para la detección temprana de problemas oculares y el acceso a soluciones accesibles”.

El primer operativo visual realizado por el PAR fue un éxito rotundo, con más de 250 vecinos atendidos de manera gratuita. Ante la creciente demanda, el espacio liderado por Gustavo Ventura decidió repetir la experiencia, reafirmando su compromiso con el bienestar y la inclusión de los fueguinos.