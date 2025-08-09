Operativo en el Canal Beagle: Prefectura asistió a embarcación frente al faro Les Eclaireurs

Un catamarán turístico con 25 pasajeros y dos tripulantes a bordo debió ser remolcado este jueves en aguas del Canal Beagle, luego de sufrir una falla técnica que afectó su maniobrabilidad durante una excursión hacia el faro Les Eclaireurs. El operativo de rescate fue coordinado por Prefectura Naval y finalizó sin heridos.

Una excursión turística en el Canal Beagle terminó con un operativo de remolque coordinado por la Prefectura Naval Argentina, luego de que el catamarán ‘Patagonia’ sufriera un desperfecto técnico en su sistema de propulsión.

La embarcación, que transportaba a 25 pasajeros y dos tripulantes, navegaba hacia el faro Les Eclaireurs, frente a las islas Bridges, cuando su patrón reportó la emergencia a través del sistema de radiofrecuencia marítima. La falla provocó la pérdida de maniobrabilidad, generando preocupación tanto en la tripulación como en las autoridades.

En un primer intento, se trató de asistir al buque con una embarcación cercana, pero las condiciones meteorológicas impidieron concretar el remolque de forma segura.

Ante esto, Prefectura activó el protocolo de emergencia y coordinó una nueva maniobra con buques de apoyo, logrando finalmente remolcar a salvo la embarcación hacia el puerto de Ushuaia.

Simultáneamente, un guardacostas fue desplegado para supervisar todo el procedimiento y brindar apoyo ante cualquier eventualidad.

Según informaron fuentes oficiales, el operativo fue coordinado por el Centro de Gestión de Tráfico Marítimo Ushuaia, y no se registraron personas lesionadas. Todos los pasajeros desembarcaron en buen estado de salud, aunque con un importante susto por el incidente en alta mar.