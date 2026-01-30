Operativo de Rescate en la Senda Costera

El pasado martes se activó un protocolo de emergencia tras recibir el aviso de una guía de turismo sobre una pasajera lesionada en el sector de la Senda Costera que está ubicada en el Parque Nacional Tierra del Fuego.

USHUAIA.- Tras recibido el llamado de emergencia cuatro integrantes del Cuerpo de Guardaparques se desplazaron de inmediato al lugar. Al llegar se constató que la persona presentaba un traumatismo en el miembro inferior derecho que le impedía la movilidad, por lo que se procedió a la inmovilización de la paciente con camilla y tabla rígida.

La mujer fue evacuada con éxito hasta el estacionamiento de Ensenada. Mientras esto ocurría, se dio aviso al Hospital Regional Ushuaia, cuya ambulancia ya esperaba en el punto de encuentro. Destacan el trabajo coordinado para el éxito del rescate.

Desde el Parque Nacional resaltaron la importancia del trabajo en equipo: “Queremos destacar la labor coordinada entre el personal del Parque Nacional Tierra del Fuego, la guía y el chofer de la empresa de turismo. Gracias a este esfuerzo conjunto la paciente fue entregada al equipo médico para su atención final”, señalaron.